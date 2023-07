Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzato il loro sogno? Ecco la villa da 5 milioni sul Lago di Como

Sui social della coppia ecco le foto della meravigliosa villa sul Lago

La coppia avrebbe finalmente trovato la sua casa per le vacanze

Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi sogni? La 36enne sui social ha mostrato una bellissima villa sul lago di Como. Stavolta non si tratterebbe di un affitto, ma di una casa tutta di proprietà dei Ferragnez. L’imprenditrice e il marito Fedez hanno detto più volte in passato di desiderare una casa per le vacanze in Italia e avevano messo in vendita la villa di Chiara a Los Angeles proprio per concentrare le energie su una seconda proprietà in Italia.

Chiara Ferragni mostra sui social le immagini di una bellissima villa sul Lago di Como

La Ferragni sui social ha postato alcuni scatti in un post dal titolo ‘’Our Dream’’. Si tratta di una villa bellissima a Pognana Lario, di fronte a Laglio, dove aveva comprato la villa George Clooney. I followers sono rimasti affascinati dalle foto della piscina a sfioro, dell’enorme salone, di una camera da letto elegante e della magnifica vista delle grandi finestre sul lago. La villa avrebbe un valore di 5milioni di euro e ha già ospitato i Ferragnez con i figli Leone e Vittoria per un lungo weekend sul Lago.

La coppia ha già trascorso un weekend nella bellissima villa

Le immagini della villa sono bellissime

Interni eleganti e raffinati per la villa di Como

La piscina a sfioro sul Lago è davvero mozzafiato

Terrazzo, giardino e tutti i confort: la villa maestosa dista solo 1 ora da Milano e questa caratteristica sembra aver convinto Fedez e Chiara ad investire qui per la loro casa delle vacanze. Dopo aver affittato ogni estate le ville in Sardegna, Sicilia, Ibiza e in altre località da sogno, adesso la coppia sembra aver messo radici a Como.