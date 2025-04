L’imprenditrice digitale diventa per la prima volta azionista di maggioranza del suo brand

Nelle IG Stories in un post lo rivela: ennesimo passo per ripulire la sua immagine dopo il ‘pandoro-gate’

Chiara Ferragni lo comunica via social, come sempre. Diventa per la prima volta azionista di maggioranza del suo marchio. E’ l’ennesimo passo per ripulire la sua immagine travolta dal ‘pandoro-gate’. La 37enne riprende in mano la sua azienda, ma ammette le enormi difficoltà. “Non sto riuscendo a vivere una rinascita perfetta”, confessa.

''Non sto riuscendo a vivere una rinascita perfetta'': Chiara Ferragni riprende in mano la sua azienda, ma ammette le enormi difficoltà

Lo scandalo che l’ha coinvolta è pesato e pesa. L’imprenditrice digitale da mesi prova a cambiare marcia, a ritornare padrona del suo destino. Così ai follower annuncia: “Oggi voglio raccontarvi una cosa: sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand. Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. E’ la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va”.

La Ferragni desidera metterci del suo, senza che gli errori di altri cadano sulla sua testa. Ha sempre dichiarato di non essere pienamente colpevole per quel che è accaduto con la beneficienza. Ma aver ‘delegato’ è stato uno sbaglio enorme. In merito alla sua decisione aggiunge: “E’ assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. E’ essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome”.

Chiara subito dopo precisa: “Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità”. E ammette: “Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia”. Poi conclude: “E questo è l'unico punto da cui ripartire”.