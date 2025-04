''Ho perdonato mio padre biologico, ma non lo stimo'': Sabrina Salerno rivela il gesto fatto 4 mesi prima della morte del genitore

La showgirl 57enne protagonista del Solo Tu nell’ultima puntata di Obbligo o Verità

Sabrina Salerno è la protagonista del Solo Tu nell’ultima puntata di Obbligo o Verità, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2. La showgirl 57enne quando le si domanda che figlia sia stata racconta il percorso difficile avuto. “Ho perdonato mio padre biologico, ma non lo stimo”, confessa. Rivela il gesto fatto 4 mesi prima della morte del genitore.

“Non credo di essere mai stata figlia, ma sono sempre stata madre, padre. Mio padre non mi ha mai accettata, aveva anche convinto mia sorella che era una storia inventata che io fossi sua figlia. E grazie a mia sorella ho fatto il test del Dna a 45 anni e lui mi ha dovuto riconoscere”, confida Sabrina. Enrico Maria Salerno, attore, doppiatore e regista, è l’uomo che le ha dato il cognome. Il vero papà della cantante ha abbandonato la madre quando a 18 anni è rimasta incinta. Fino all’età di 12 anni lei non lo aveva mai conosciuto.

“Io credo che nella mia vita abbia pesato moltissimo - continua la Salerno - Perché quando non hai affetto da piccolo, hai poi una voglia incredibile di successo, di riscatto. Quindi a volte mi dico: la mia vita mi ha messo in questa situazione e sono grata di questo successo. Però forse non l'avrei fatto partendo da una situazione diversa”.

Tornado sul genitore biologico, Sabrina svela: “Io l'ho perdonato, ho passato quattro mesi prima che morisse in cui l'ho chiamato papà, perché ho una sorella e un fratello adolescenti e volevo che anche loro sentissero che lo chiamavo papà, anche se è il mio padre biologico, l'ho perdonato, ma non ho la stima per lui. Un bambino che nasce non ha responsabilità”.

Legata dal 1993 all’imprenditore Enrico Monti, che ha sposato nel 2006, del figlio avuto da lui, Luca, nato il 2 aprile 2004, la Salerno dice: “Mio figlio ha 21 anni ed è completamente diverso da me, è molto sicuro di se stesso, è stato molto amato, è molto saggio, più di me. Quando sei amato hai una marcia in più”.