''Lo viviamo come un fallimento'': Manila Nazzaro in lacrime in tv perché non riesce a 'rendere padre' il marito Stefano Oradei

Manila Nazzaro si sente impotente, la sua frustrazione cresce. Scoppia in lacrime in tv perché non riesce a ‘rendere padre’ il marito Stefano Oradei, sposato a maggio 2024. “Lo viviamo come un fallimento”, confessa piangendo a The Couple. Accanto a lei c’è il danzatore 41enne. Già madre di Francesco e Nicolas, 17 e 13 anni, avuti dall'ex coniuge Francesco Cozza, desidererebbe il terzo figlio col ballerino e coreografo.

“Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Però non ho il rammarico di non averci provato”, racconta la 47enne a Ilary Blasi che ascolta dallo studio. “Se succede è un miracolo... Il sogno c’è e sarebbe quello di rendere Stefano padre perché penso che possa essere il padre migliore del mondo”, aggiunge.

Oradei è commosso, l’argomento lo tocca intimamente. "Io lo sento profondamente, mi sento pronto a diventare papà. Sarebbe bello essere padre. Cerco sempre di essere forte, l’uomo che trascina la famiglia che Manila mi ha donato. Toccare un argomento così è molto delicato. Noi ne abbiamo parlato con naturalezza, speriamo che la natura ci regali questo sogno. Lei non mi deve dimostrare nulla perché noi siamo felicità”, dice. Poi svela con voce spezzata: “Il figlio di Manila, Nicolas, mi ha chiamato papà e io mi sono commosso, ha avuto una sensibilità che mi ha colpito moltissimo".

La Nazzaro ha gli occhi lucidi, crolla: ”Non ci siamo riusciti. In quel momento ci si sente inadeguate e lo viviamo come un fallimento. Stefano è meraviglioso ogni giorno perché riesce a scacciarmi questo tipo di pensiero, ma mi sono sentita in colpa e spero di compensare con il nostro amore e la nostra vita fatta di famiglia e rispetto. Abbiamo costruito un altro equilibrio, anche se il sogno c’è sempre”.

Sui social è stata pesantemente attaccata per il suo desiderio di terza maternità. Manila confida: “Mi hanno fatto sentire sbagliata e inadeguata, ma l’ho superata grazie all’amore. Mi hanno detto che sono una vecchia, ma io non credo che non ci sia niente di più bello dell’amore”.