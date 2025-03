''Noi donne non vogliamo nient'altro'': Chiara Ferragni spiega agli uomini cosa devono fare per essere davvero 'fighi'

L’imprenditrice parla degli amori tossici, ma precisa: “Non parlo di me e Fedez: ero veramente innamorata”

La 37enne affida a TikTok una lunga riflessione dopo un pomeriggio a casa a guardare serie tv e interviste

Augura a tutti un amore incredibile come quello tra Selena Gomez e Benny Blanco. Chiara Ferragni spiega agli uomini cosa devono fare per essere davvero ‘fighi’. “Noi donne non vogliamo nient’altro”, sottolinea la 37enne. Affida a TikTok una lunga riflessione dopo un pomeriggio a casa a guardare serie tv e interviste, parla degli amori tossici, ma immediatamente puntualizza nei commenti al filmato: “Non parlo di me e Fedez: ero veramente innamorata”.

“Ciao guys, è da ieri che sono un po' influenzata. Avevo tutti questi sintomi strani, tipo dolori di tutte le ossa, eccetera. Adesso ho solo un po' di mal di gola, sto già meglio. Però da ieri ho visto mille serie, film, eccetera, perché ero in casa senza aver niente da fare. Quando sei malata è normale. E adesso sto guardando queste interviste di Miley. E ho guardato anche tante interviste fra Benny Blanco e Selena”, esordisce Chiara.

“Come dice anche la mia amica Veronica, loro sono una green flag pazzesca, cioè lui, il modo in cui lui, sembra, almeno da queste interviste, la fa sentire amata, è pazzesco, bellissimo. E, giuro, auguro a tutte noi, a me in primis, ma a tutte le persone, di avere sempre rapporti simili a quello”, chiarisce la Ferragni.

L’imprenditrice spiega il motivo della sua affermazione: “Perché sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli stron*i disumani che le trattano di mer*a. Quindi manifestiamo tutti un amore come quello di Benny Blanco per Selena”.

Poi si rivolge a quelli del sesso opposto. Chiara dice: “E se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c'è niente di più sexy e cool dell'intelligenza emotiva. Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per il cu*o, non la tratti da stron*o. Cioè, noi non vogliamo nient'altro, veramente. E sei veramente il più figo. Peccato che pochi riescano a capire sta cosa”.

Sempre tra i commenti la fashion blogger precisa: “Purtroppo nelle relazioni ognuno di noi ha fatto errori, spesso dipendenti dai traumi e insicurezze passate o da schemi sbagliati che continuiamo a ripetere”. E ancora: “Spesso cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato”.