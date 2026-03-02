''Intontita per i farmaci'': Chiara Iezzi svela che a Sanremo 2023 era in cura per la depressione e gli attacchi di panico

Quel Festival ha segnato il ritorno sulla scena musicale con la sorella Paola: lo confessa per la prima volta

“Sono ancora il cura”, spiega la 53enne, anche attrice, che con la 51enne ha ricomposto il legame

E’ stato un Festival attesissimo, segnava il ritorno sulla scena musicale di un duo che ha fatto la storia del pop italiano. Eppure per lei è stato difficile e complicato. Chiara Iezzi svela che a Sanremo 2023 era in cura per la depressione e gli attacchi di panico. “Intontita per i farmaci”, confessa in tv, a Verissimo, la 53enne.

Con la sorella Paola, 51 anni, il legame è ricomposto, dopo un periodo di separazione e gelo. La cantante, anche attrice, però, racconta quanto quell’anno lei soffrisse. "Stavo affrontando la depressione e gli attacchi di panico. Per cui l'idea di tornare a Sanremo era meravigliosa, ma non ero sicura di riuscire a dare il meglio su un palco così bello, ma anche difficile. Mi chiedevo: 'Se faccio fatica a uscire di casa per andare a fare una passeggiata, riuscirò ad andare all’Ariston?'".

A Sanremo la Iezzi ha ricevuto alcune critiche. Spiega: "La gente mi vedeva strana, intontita, probabilmente per la cura che stavo facendo, per i farmaci". La sua salute mentale ora è migliorata: "Sono ancora in cura, però la cura ha funzionato molto bene. Mi sento più sicura, rinata”.

Paola la spronava: “Mi diceva: ‘Vai Chiara, divertiti!’. Mi è stata molto vicina, abbiamo fatto squadra. Abbiamo sofferto molto durante la separazione, però poi tutto ci è servito. Abbiamo costruito un rapporto meno simbiotico e più adulto. Prima eravamo sempre insieme, a un certo punto è stato fisiologico per capire come modulare il nostro rapporto”. A darle una mano anche il sentimento che prova ora: “L’amore c’è, da un po’ di tempo. Ma lo nascondo per scaramanzia”.