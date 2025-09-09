''Io e Alessandro abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio'': l'annuncio di Afef, naufragano anche le quarte nozze con l'imprenditore Del Bono

La modella e conduttrice 61enne in un post scrive: “Prendiamo strade separate”

Si erano sposati a Saint Tropez nel 2021, dopo un fidanzamento lungo tre anni

Afef dà il suo annuncio nelle sue Storie. “Io e Alessandro abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio”, scrive. Naufragano anche le quarte nozze con l’imprenditore Del Bono. I due si erano sposati a Saint Tropez nel 2021, dopo un fidanzamento lungo tre anni.

''Io e Alessandro abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio'': l'annuncio di Afef

“Dopo molta riflessione e attenzione, Alessandro e io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Restiamo grati per il tempo trascorso insieme e per il sostegno delle persone a noi care mentre ciascuno di noi proseguirà su strade separate”, scrive la modella, conduttrice e manager 61enne.

La Jnifen si è sposata quattro volte. Le prime nozze sono arrivate quando era giovanissima, in Tunisia ha detto di sì a un vicino di casa. Nel 1990 è invece convolata a nozze con l'avvocato romano Marco Squatri, con cui ha avuto il figlio Sammy. Nel 2001 si è unita in matrimonio con Marco Tronchetti Provera. La separazione è arrivata nel 2018.

Afef pareva aver ritrovato la serenità accanto all'imprenditore italiano Alessandro Del Bono, manager milanese e amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici. A inizio 2025 le prime voci di crisi hanno scatenato il gossip. Ora l’addio, ormai certo e ufficiale.