''Io e Alessandro abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio'': l'annuncio di Afef, naufragano anche le quarte nozze con l'imprenditore Del Bono

Carla Giuni
9 Settembre 2025
1
0
Condivisioni
  • La modella e conduttrice 61enne in un post scrive: “Prendiamo strade separate”
  • Si erano sposati a Saint Tropez nel 2021, dopo un fidanzamento lungo tre anni

Afef dà il suo annuncio nelle sue Storie. Io e Alessandro abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio, scrive. Naufragano anche le quarte nozze con l’imprenditore Del Bono. I due si erano sposati a Saint Tropez nel 2021, dopo un fidanzamento lungo tre anni.

''Io e Alessandro abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio'': l'annuncio di Afef, naufragano anche le quarte nozze con l'imprenditore Del Bono

“Dopo molta riflessione e attenzione, Alessandro e io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Restiamo grati per il tempo trascorso insieme e per il sostegno delle persone a noi care mentre ciascuno di noi proseguirà su strade separate, scrive la modella, conduttrice e manager 61enne.

La Jnifen si è sposata quattro volte. Le prime nozze sono arrivate quando era giovanissima, in Tunisia ha detto di sì a un vicino di casa. Nel 1990 è invece convolata a nozze con l'avvocato romano Marco Squatri, con cui ha avuto il figlio Sammy. Nel 2001 si è unita in matrimonio con Marco Tronchetti Provera. La separazione è arrivata nel 2018. 

La modella e conduttrice 61enne in un post scrive: “Prendiamo strade separate”

Afef pareva aver ritrovato la serenità accanto all'imprenditore italiano Alessandro Del Bono, manager milanese e amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici. A inizio 2025 le prime voci di crisi hanno scatenato il gossip. Ora l’addio, ormai certo e ufficiale.

LE PIU' LETTE DELLA SETTIMANA

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.