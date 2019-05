Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono finalmente marito e moglie. Ieri, giovedì 30 maggio, il 29enne e la 25enne, a soli due anni dall’inizio del loro rapporto, nato a Uomini e Donne, hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore. Nozze da favola per la coppia, che ha detto di sì non più nella Basilica di Sant’Angelo in Formis, come da programma, ma nel Duomo di Capua. Al matrimonio presenti pure tantissimi vip. A seguire un ricevimento da mille e una notte vicino Caserta, nella magnifica Tenuta San Domenico.

Prima delle nozze, commoventi ed emozionati davanti a tanti amici e parenti, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono concessi una lunga preparazione per essere perfetti e belli più che mai. La sposa ha scelto per farsi acconciare i capelli il mitico Lollo, l’hair stylist preferito da Belen.

VIDEO

I Marchesucci - così vengono soprannominati dai fan - hanno raccontato le loro indimenticabili nozze sui profili social. Tante le foto e le clip condivise dai due, come pure dagli ospiti. Per il matrimonio Clarissa Marchese ha optato per un elegante abito in pizzo dalla linea a sirena con profonda scollatura e inserti in pizzo. Elegantissimo il lungo velo ricamato sulla testa. Classico completo da sposo per Federico Gregucci, portato con il papillon.

L’ex Miss Italia è arrivata al Duomo di Capua e ha percorso la navata centrale accompagnata dal padre. Non è riuscita a celare la gioia per un momento tanto atteso. Emozionate le rispettive famiglie come pure gli amici, molti dei quali volti conosciutissimi del mondo dello showbiz.

Hanno trepidato con loro e alla fine celebrato il momento, unico, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Claudio Sona, Nilufar Addati, Luigi Mastroianni, Alessandra Sgolastra, Antonio Moriconi, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Andrea Melchiorre, Giordano Mazzocchi, Giulia Latini, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, e anche Marta Pasqualato.

Dopo la cerimonia gli sposi hanno raggiunto, con gli invitati, la Tenuta San Domenico. Il ricevimento ha così preso il via ed è andato avanti fino a notte fonda. Portate succulente, allegria, brindisi e risate. Molto suggestivo il lancio dei palloncini in cielo e il momento della torta, davvero unico.

Tra balli e divertimenti, Clarissa e Federico, superata la tensione iniziale, si sono lasciati andare e hanno festeggiato il loro giorno più bello. I due, che vivono a Miami, hanno fortemente voluto fiori d'arancio in Italia. Ora desidererebbero un figlio. La Marchese ha detto che gli sarebbe piaciuto rimanere incinta subito dopo il sì.