Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un Altro', mostra la prima foto del pancino: è incinta del fratello di Sonia Bruganelli

La showgirl qualche giorno fa ha rivelato di essere incinta per la prima volta

Dopo l'estate quindi Sonia Bruganelli diventerà zia

Claudia Ruggeri mostra il pancino per la prima volta. Ecco il selfie allo specchio della showgirl 40enne che aspetta il primo figlio dal marito Marco, il fratello minore di Sonia Bruganelli. Solo qualche giorno fa ha condiviso l’immagine della prima ecografia in cui si vede il bebè che porta in grembo. Dovrebbe aver appena superato il primo trimestre di gravidanza.

Claudia Ruggeri dopo l'annuncio della gravidanza mostra il pancino

Canotta grigia e pancino che spunta, la showgirl è raggiante. Legata a Marco da lungo tempo, Claudia si è sposata con il fratello della Bruganelli nel 2016, dopo ben 10 anni di fidanzamento. Ora arriva il bimbo (o la bimba, non si conosce ancora il genere del nascituro) che i due hanno sempre desiderato. Sui social molti pensano che si tratti di una bimba per via del cuore rosa accanto alla didascalia della foto.

La showgirl e Marco Bruganelli sono legati da dieci anni

'Amore di mamma' scrive la Ruggeri che non vede l'ora di vivere questa immensa gioia che arriverà dopo l'estate.