Nelle IG Stories parla anche del suo privato. Clio MakeUp rivela in che rapporti è con l'ormai ex marito e perché la casa dove vivevano è rimasta a lui. “Ci sentiamo il giusto, per le bambine”, spiega. La 42enne si è separata da Claudio Midolo nel 2024, dopo 18 anni insieme, di cui 16 di matrimonio. Da lui ha avuto due figlie: Grace Cloe, nata il 29 luglio 2017, e Joy Claire, nata il 22 aprile 2020

''Ci sentiamo il giusto, per le bambine'': Clio MakeUp rivela in che rapporti è con l'ormai ex marito e perché la casa dove vivevano è rimasta a lui

Clio Zammatteo, questo il suo vero cognome, truccatrice, youtuber e imprenditrice, ai follower che le chiedono come vada con l’ex rivela: "Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio”. "Abbiamo avuto un anno per metabolizzare, era da tanto che le cose non andavano. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così", aggiunge.

E’ stata lei a lasciare l’abitazione in cui viveva con Midolo e le bimbe. "La casa nuova è quasi pronta, mancano le ultime cose, per esempio devono mettere le luci. Fra poco potrò andarci a stare”, confida.

Clio chiarisce il motivo per cui ha deciso di traslocare: “La casa vecchia è quella dove siamo andati a vivere nel 2020, l'avevano costruita i genitori di Claudio. Non era completata ed era rimasta sfitta. Nel 2020, quando abbiamo lasciato l'America, abbiamo deciso di finirla noi, arredarla e andarci a vivere. Quando poi ci siamo separati, gli ho detto: ‘E' una casa che hanno costruito i tuoi, è giusto che ci stia tu'. E quindi ho cercato una nuova sistemazione e ho trovato il mio appartamentino, nuovo, ancora da finire. E’ vicinissimo alla scuola delle bambine, così posso portarle a scuola a piedi".