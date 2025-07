Il rapper 35enne lo svela senza peli sulla lingua ospite del podcast Forbes Leader

"Non ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni…"

Non ha alcun problema a chiarirlo senza peli sulla lingua. Fedez rivela a quanti milioni di euro ammonta il suo patrimonio. L’incredibile cifra non lascia affatto indifferenti. La sua holding ha accumulato più di 20 milioni di euro. Il rapper 35enne lo confida ai microfoni di Forbes Leader.

“Attualmente la holding familiare Zedef srl ha una consistenza patrimoniale complessiva che supera i 20 milioni di euro. La controllata DOOM è cresciuta del 30% più o meno ogni anno, tenendo conto che veniamo anche da una bufera comunicativa non indifferente che però ci ha lasciato un’esperienza importante e anche l’opportunità di aprire un ramo di mercato sul risk management, tra i vari rami di mercato che vorrò esplorare c’è anche quello”, dice Federico.

Lucia poi chiarisce: “Non ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni la prerogativa fondamentale di tutti i miei progetti sono l’adrenalina e lo stimolo creativo che mi possono dare, non il denaro“.

Nonostante sia nato cantante, ha diversificato: i suoi guadagni non provengono più solo dalla musica. Fedez spiega: “La musica non è assolutamente al primo posto nel mio business, ma rimane al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi. Il mio obiettivo è sempre stato essere indipendente dal punto di vista economico rispetto alla musica e non far sì che le mie economie dipendessero dalla musica. Questo mi ha dato una totale indipendenza rispetto a quello che voglio fare e la scrittura di canzoni e i progetti musicali”.

L’artista precisa: “Se lavorativamente parlando, ragiono più come artista o più come imprenditore? Per me è più semplice lavorare e ragionare come imprenditore, ma semplicemente perché il mio lobo artista vive di molte più sofferenze, è molto più combattuto rispetto al lato imprenditoriale“.

Fedez parla pure di Villa Matilda, pare acquistata per 5 milioni. La vendita dovrebbe aver fruttato 13 milioni: “Quello immobiliare non è il mio settore, io cerco di muovermi nei rami che conosco, per quanto mi riguarda l’investimento sul Lago di Como mi è andato bene, c’è stata una plusvalenza importante. Però vendere è una rottura di scatole, per me il gioco non vale la candela, non mi entusiasma avere degli immobili".