"Mi guardo allo specchio senza giudicarmi": Giulia Salemi spiega com'è cambiato il rapporto col suo corpo dopo la gravidanza

Il 10 gennaio scorso è diventata mamma di Kian. Giulia Salemi a Grazia, che le regala la cover del settimanale, spiega com’è cambiato il rapporto col suo corpo dopo la gravidanza. “Mi guardo allo specchio senza giudicarmi”, svela.

La 32enne, conduttrice e influencer, quando era più giovane era molto critica con il suo fisico. “In passato non mi piaceva, mi sembrava goffo. Ero insicura. Da quando sono rimasta incinta, invece, ho iniziato ad amare il mio corpo. Mi piaceva vedere la pancia crescere e ho scoperto per la prima volta a 32 anni la mia sensualità. Ora mi piaccio per quello che sono, con le mie fragilità”, confida Giulia.

L’italo-persiana aggiunge: “Ho allattato fino a poco tempo fa: è stato un regalo a mio figlio e a me stessa. E tra un impegno di lavoro e l’altro ho fatto le acrobazie per tirarmi fuori il latte. Il mio seno era gigante, ora purtroppo il latte è finito, ma mi guardo allo specchio senza giudicarmi. Ho un approccio più soft sull’aspetto estetico, perché sono cambiate le mie priorità, anche se adoro ancora il make-up”.

La Salemi rivela pure qualcosa sulla sessualità. E’ legata a Pierpaolo Pretelli, 34 anni, padre del suo bimbo. L’ex velino anche padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, 8 anni compiuti il 18 luglio.

“Da giovane ho sempre vissuto il sesso come qualcosa di cui vergognarmi, come se dovessi vivere tutta la vita vergine accontentandomi dell’amore platonico - sottolinea l'ex gieffina - Saranno state le mie origini persiane o l’educazione di mia madre, ma da ragazza volevo fare l’amore solo a luci spente. Mi vergognavo del mio corpo, avevo un seno più grande dell’altro, una cicatrice legata a una malattia infantile. Solo ora sto acquisendo più consapevolezza perché ho al mio fianco una persona che mi fa sentire bella e amata. E la maternità mi ha aiutata anche in questo: dà forza. Anche nella sessualità”.