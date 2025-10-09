Domani, 10 ottobre, l’influencer e volto tv compirà 45 anni: l’ammissione ai follower

Si sente finalmente liberata da un fardello che si è portata dietro molto a lungo

Clizia Incorvaia domani, 10 ottobre, festeggerà i 45 anni. La moglie di Paolo Ciavarro in un breve video nelle Stories confessa ai follower di cosa ha preso coscienza dopo i 40. “Alla vigilia del mio compleanno ho scoperto che non me ne frega più un cavolo di niente dell'opinione degli altri”, rivela senza alcun timore.

''Alla vigilia del mio compleanno ho scoperto che…'': Clizia Incorvaia confessa di cosa ha preso coscienza dopo i 40

L’influencer, ex gieffina e volto tv, non fa sconti. In una breve clip dice: “Ragazzi, buongiorno. Alla vigilia del mio compleanno faccio una riflessione. Ho finalmente scoperto, dopo i 40, che non me ne frega più un cavolo di niente dell'opinione degli altri”.

“Sono stata anni della mia vita a pormi il problema di cosa pensassero gli altri di me. A cosa fosse giusto e sbagliato per loro, nel senso che... - prosegue Clizia - a cosa fosse, come dire, secondo le maschere sociali, come io dovessi essere. Adesso finalmente mi sento libera. Libertà che sono riuscita a raggiungere solo dopo i 40 anni”.

La Incorvaia poi si rivolge a chi la segue su Instagram e chiede: “Qual è la cosa che voi avreste voluto sapere prima dei 40? Rispondetemi, sono curiosa”. Una follower le scrive: “Che la terapia non è per i pazzi, è la palestra per tutti, avendo muscoli emotivi da allenare”. Lei a sua volta replica: “Bravissima!. Io faccio psicanalisi da anni e mi ha aiutato tanto. Così la palestra mi aiuta tanto a livello mentale a scaricare e a rilasciare endorfine, ovviamente fondamentali per il benessere psico fisico”.