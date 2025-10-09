''Alla vigilia del mio compleanno ho scoperto che…'': Clizia Incorvaia confessa di cosa ha preso coscienza dopo i 40

- Domani, 10 ottobre, l’influencer e volto tv compirà 45 anni: l’ammissione ai follower
- Si sente finalmente liberata da un fardello che si è portata dietro molto a lungo
Clizia Incorvaia domani, 10 ottobre, festeggerà i 45 anni. La moglie di Paolo Ciavarro in un breve video nelle Stories confessa ai follower di cosa ha preso coscienza dopo i 40. “Alla vigilia del mio compleanno ho scoperto che non me ne frega più un cavolo di niente dell'opinione degli altri”, rivela senza alcun timore.
L’influencer, ex gieffina e volto tv, non fa sconti. In una breve clip dice: “Ragazzi, buongiorno. Alla vigilia del mio compleanno faccio una riflessione. Ho finalmente scoperto, dopo i 40, che non me ne frega più un cavolo di niente dell'opinione degli altri”.
“Sono stata anni della mia vita a pormi il problema di cosa pensassero gli altri di me. A cosa fosse giusto e sbagliato per loro, nel senso che... - prosegue Clizia - a cosa fosse, come dire, secondo le maschere sociali, come io dovessi essere. Adesso finalmente mi sento libera. Libertà che sono riuscita a raggiungere solo dopo i 40 anni”.
La Incorvaia poi si rivolge a chi la segue su Instagram e chiede: “Qual è la cosa che voi avreste voluto sapere prima dei 40? Rispondetemi, sono curiosa”. Una follower le scrive: “Che la terapia non è per i pazzi, è la palestra per tutti, avendo muscoli emotivi da allenare”. Lei a sua volta replica: “Bravissima!. Io faccio psicanalisi da anni e mi ha aiutato tanto. Così la palestra mi aiuta tanto a livello mentale a scaricare e a rilasciare endorfine, ovviamente fondamentali per il benessere psico fisico”.