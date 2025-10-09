La conduttrice 60enne ne aveva parlato nell’autobiografia “Crederci sempre, arrendersi mai”

E’ arrivata alla guida del Grande Fratello dopo un privino fatto per un’altro reality Mediaset

Si prende la cover di Gente. Simona Ventura parla del suo ritorno trionfale in tv in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello. Non era alla guida di un reality da ben 15 anni. Nel corso di una lunga intervista, ritorna sul suo aborto. Ne aveva parlato per la prima volta nell’autobiografia “Crederci sempre, arrendersi mai” nel 2008. “Una scelta privata e dolorosa”, commenta la 60enne.

''Una scelta dolorosa'': Simona Ventura ritorna sul suo aborto, sull’ex marito Stefano Bettarini è lapidaria

La presentatrice ha deciso di abortire quando aveva 19 anni. Ospite a Belve, sulla scelta, aveva detto: “Se lo rifarei? Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato”. Aveva anche svelato che il padre del bambino “non l’ha mai saputo”. Ora al settimanale dice solamente: “Una scelta privata e dolorosa”.

Simona, che ha avuto due figli da Stefano Bettarini, Niccolò, 27 anni, e Giacomo, 25 anni il prossimo 13 novembre, sull’ex marito è lapidaria. Quando le viene domandato in che rapporti siano, taglia corto: “E’ il padre dei miei due figli”. Non aggiunge altro.

E’ contenta di essere tornata: “Se tutto quello che ho vissuto mi ha aiutato a essere qui oggi, ben venga, non ho nessun rimorso e nessun rimpianto. Sono riuscita ad arrivare a modo mio e sono stata forte nei momenti in cui lo dovevo essere”.

Su come è arrivata al GF la Ventura confida: “Dopo aver fatto l’opinionista all’Isola dei Famosi, un programma che avevo contribuito a creare, Mediaset mi ha fatto fare un provino dicendomi che era per un nuovo reality: La Fattoria. Solo dopo mi han chiamato a casa e mi han detto che il Gieffe era mio. Non me l’aspettavo”.