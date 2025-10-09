''Belen? Abbiamo molto in comune'': La comica Valentina Persia svela cosa la rende simile alla Rodriguez

Si sente molto affine alla showgirl argentina 41enne: ne confessa la ragione

La 54enne romana non ha freni: “Se vado io a condurre Affari Tuoi faccio il doppio di Stefano De Martino”

Su Nove arrivano quattro nuove puntate di “Sinceramente Persia - One Milf Show”. Valentina Persia è soddisfatta. A Fanpage racconta le sue sensazioni sul programma che la vede accanto a Omar Fantini e Alessio Viola. Non solo. La comica avrà come ospite nella prima puntata una donna molto famosa: Belen. La 54enne svela cosa la rende simile alla Rodriguez. “Abbiamo molto in comune”, confida.

Quando le si domanda se abbia trovato punti di contatto con la 41enne, Valentina non ha alcun dubbio: “Non ce ne frega un ca**o né a me né a lei. Ce lo siamo detto molto chiaro. Lei per un'esposizione anche fisica, mediatica di quello che è il suo personaggio. Io quando conosco queste persone che sono mediaticamente esposte, messe un po' alla berlina, diciamolo, per fare un omaggio al grande De André quando diceva ‘le cagne a cui ha sottratto l’osso', per citare Bocca di rosa”.

Sulla citazione immediatamente la Persia chiarisce: “Mi spiego. Io non sono una che giudica, soprattutto da quando sono diventata madre. Non me ne frega niente di quello che uno decide di fare nella sua vita purché non venga a ledere la mia. Fa bene a fare quello che fa, è una donna che rispetto, non vado lì a guardarla dall'alto in basso, come fanno alcuni. Rispetto chi riesce ad andare nel profondo di uno spessore e di una testa che veramente è una macchina da guerra”.

In puntata “lei accetterà questo mio umorismo, accetterà il fatto che le dico ‘Vedrai quando arriva la menopausa, te stamo a aspetta' tutte’, ma capisce che il mio è un personaggio perché invece dietro le quinte c'è l'abbraccio forte”. Valentina aggiunge: “Le ho detto: ‘Sei una grande donna’. E spesso quando questa grande donna è unita a tanta bellezza si fa sempre molta invidia, per cui fanno dire ‘Eh, chissà questa che ha fatto, a quali compromessi sarà scesa’. Per questo, ho ospitato molto volentieri una donna che secondo me ha soltanto da insegnare”.

Valentina poi parla di Affari Tuoi e sottolinea: “Che poi, penso che se ci vado io faccio il doppio di Stefano De Martino, mo' per ridere, voglio dire. Lui ha una cazzimma particolare, è napoletano, è figo, le concorrenti sono tutte fighe. Ecco una cosa la voglio dire. Tu ricordati di Affari Tuoi con Amadeus, ci stava pure la signora di 90 anni. Qui stanno tutte belle ragazze perché è bello far vedere il gioco fatto da giovani”.

“C'è stato uno switch proprio per dare una ringiovanita e far appassionare anche i giovani a questo programma - spiega ancora - Devo dire che lui è un mattatore, l'ha saputo fare bene. Ma dalla parte sua c'è anche una napoletanità che lo aiuta molto, non ci possiamo trincerare dietro un dito. Lui ha una facilità di dialogo, è sornione, ha una bella faccia da figlio e’ntrocchia”.