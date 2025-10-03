''Spero in un finale diverso da mia suocera'': Clizia Incorvaia in tv parla di Enrica Bonaccorti colpita da tumore

La conduttrice 75enne sta combattendo contro un cancro al pancreas

A La Volta Buona la 44enne con le lacrime agli occhi pensa a Eleonora Giorgi, scomparsa a causa dello stesso male

Il vuoto che sente è sempre incolmabile. Clizia Incorvaia in tv parla di Enrica Bonaccorti, colpita da tumore, e, commossa dice: “Spero in un finale diverso da mia suocera". Impossibile per lei non pensare a Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo scorso a 71anni a causa dello stesso male. La conduttrice 75enne, infatti, al Tg1 ha confermato quel che pareva già evidente dal suo post: ha un cancro al pancreas.

A La Volta Buona Caterina Balivo non può non tornare a condividere le sue emozioni per la terribile battaglia che sta affrontando la presentatrice. “Anche a telecamere spente, mi diceva che la ammirava e che lei non avrebbe mai avuto quella stessa forza. Vogliamo un esito diverso da quello di Eleonora”, dice parlando di Enrica, sua ospite in studio poco tempo fa.

L’influencer 44enne, sposata con Paolo Ciavarro, figlio della Giorgi, ora presenza fissa del programma di Rai 1, con le lacrime agli occhi, commenta: “Spero abbia un finale diverso da mia suocera e che viva con forza tutti i giorni. Lei mi diceva sempre ‘non voglio più giorni di vita ma più vita in questi giorni'. Spero ne faccia tesoro”.

La conduttrice 75enne, in foto con la figlia Verdiana, sta combattendo contro un cancro al pancreas

La Bonaccorti su Instagram si è mostrata in sedia a rotelle insieme alla figlia Verdiana, che le sta accanto. Poche ore dopo la condivisione della malattia, al telegiornale ha detto: “Mi sono come congelata: non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. Non sono disperata, non ho neanche tante speranze, ma, insomma non sono disperata. Le cure che faccio sono pesanti, ma sto reagendo molto bene. Ho una parrucchetta in testa”.