Maria Monsè e la figlia Perla Maria alla reunion con gli ex gieffini: ci sono quasi tutti, guarda

Si rivedono al ristorante con Jessica Morlacchi, Stefania Orlando, Eleonora Cecere e…

“Risate, chiacchiere e tanta complicità”. scrive la 51enne, sempre accanto alla sua 19enne preferita

Sorridono insieme. Devono aver risolto le discussioni sul suo nuovo fidanzato, per le quali la mamma le aveva addirittura scritto una lettera su DiPiù. Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia partecipano con grande entusiasmo alla reunion con gli ex gieffini: ci sono quasi tutti nel ristorante a Roma. Condividono molte foto. La 51enne è raggiante accanto alla sua 19enne preferita.

Maria Monsè e la figlia Perla Maria alla reunion con gli ex gieffini: ci sono quasi tutti a Roma. In foto la 51enne e la 19enne con Jessica Morlacchi

Maria è entrata al Grande Fratello insieme alla figlia il 2 dicembre 2024, come concorrente unica della 18esima edizione del reality. E’ stata la prima volta in assoluto che ha scelto di essere concorrente con lei, aveva già partecipato da sola in passato sia nel 2018 che nel 2021.

La Monsé sul social, nel commentare il post, scrive: “Ieri una cena speciale in stile Grande Fratello: risate, chiacchiere e tanta complicità. Una simpatica coincidenza: ci siamo ritrovate con Jessica Morlacchi vestite tutte e tre in jeans e body nero come se ci fossimo messe d’accordo. Queste sono le serate che amiamo”.

Ci sono pure Stefania Orlando ed Eleonora Cecere

Nel locale, con loro, anche Eleonora Cecere, Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti, Maxime Mbandà e alcuni altri. Maria è raggiante, così come Perla Maria, che ora frequenta la facoltà di Medicina. Eppure lei, preoccupata, a dicembre scorso aveva fatto sapere: “Tu, la mia piccola, ti sei fidanzata. Da sei mesi hai un ragazzo… E da sei mesi, io sono diventata ancora più ansiosa del solito. Da una parte sono contenta, ma non posso fare a meno di notare che da quando vi frequentate quasi non ti riconosco più. Sei spesso distratta, con la testa tra le nuvole. Invece di stare con me, come facevi un tempo, esci con lui, e quando sei a casa ti chiudi in camera per sentirlo al telefono, parli sotto voce, in segreto… mentre prima condividevi tutto con me. La mia non è solo gelosia: è preoccupazione”.

Lo scatto di gruppo: nel locale pure Amanda Lecciso

“Come se non bastasse vuoi farlo dormire da noi. Tu sai come la penso, sarebbe una tentazione troppo grande per due ragazzi. La tua prima volta quando accadrà dovrà essere con la persona della vita e c’è ancora tempo”, aveva aggiunto la Monsè. Il ragazzo si chiama Panayotis Romagnoli.