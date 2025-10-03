Giulia Salemi mostra i capelli bianchi prima di fare un trattamento colore vegano: le immagini

La 32enne li fa vedere chiaramente nelle sue storie: sta per coprirli

Alla fine è davvero soddisfatta della sua chioma: ha usato un prodotto adatto anche in gravidanza e allattamento

Non ha alcun timore di farli vedere per bene. Giulia Salemi mostra i capelli bianchi prima di fare, nel salone dell’hair stylist, un trattamento colore vegano. Nelle sue Storie condivide alcuni filmati in cui, abbastanza sorpresa, fa vedere a tutti i primi fili bianchi che sono comparsi sulla sua folta e fluente chioma.

La 32enne italo-persiana, dal 10 gennaio scorso mamma di Kian, avuto dal compagno Pierpaolo Pretelli, sta per coprire tutto e tornare alla sua ‘normalità’. Ha deciso di provare un innovativo prodotto. Si tratta dell trattamento vegano di Aveda, che ha il 96% di ingredienti di derivazione naturale.

Grazie alla ampia palette di colori personalizzabili, sceglie quello che fa più per lei e alla fine è entusiasta. Il colore è penetrato e ha coperto i suoi capelli bianchi in soli 30 minuti. La chioma è lucida e curata, brillante. Giulia, influencer, conduttrice e modella, è davvero contenta del risultato finale. “Si può usare anche in gravidanza e in allattamento”, sottolinea alle sue follower, che da quando è mamma, ascoltano ancora di più i suoi consigli.