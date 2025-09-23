''Ho avuto un aborto nel giorno del nostro anniversario, ho dovuto fingere'': Clizia Incorvaia racconta il grande dolore vissuto con Paolo Ciavarro

L’influencer 44enne lo confida a La Volta Buona: “L’8 febbraio, un anno dopo il primo anno insieme”

Lo aveva svelato sui social, per la prima volta lo fa ora in tv, a La Volta Buona. Clizia Incorvaia racconta il grande dolore vissuto con Paolo Ciavarro, conosciuto nella Casa del GF Vip nel 2020. “Ho avuto un aborto nel giorno del nostro anniversario, ho dovuto fingere”, confessa. I due si sono sposati il 12 luglio 2024 e sono genitori di Gabriele, nato il 19 febbraio 2022. Lei è anche madre di Nina, avuta il 24 agosto 2015 dall’ex Francesco Sarcina.

L’influencer e imprenditrice 44enne svela: “L'8 febbraio, un anno dopo il primo anno insieme. Ho avuto un aborto, non l'avevo condiviso con nessuno, né con la famiglia né con la community, ovvero la mia family virtuale”. “Quel giorno ho dovuto fingere di essere felice dopo che avevo pianto a dirotto con Paolo, facendo un video con la nostra canzone e con noi che ci baciavamo. Lo abbiamo dovuto fare, altrimenti ci avrebbero chiesto che cosa accadeva tra noi”, chiarisce ancora.

“Quei mesi la ginecologa disse ‘siete forti, ce la farete’, ma lì per lì non capivo che cosa significasse - continua Clizia - Ho pensato che avrebbe scelto la natura, ma quei mesi sono molto tosti per noi. Ci ha messo a dura prova. Lui piangeva, eravamo molto nervosi, litigavamo spesso”.

Lei e il 33enne hanno superato il momento buio. “Tre mesi dopo, sono rimasta incinta. Siamo stati molto fortunati”, sottolinea Incorvaia. Gabri, come lo chiama lei, li ha fatti sorridere di nuovo, riportando la serenità.