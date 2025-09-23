Elena Sofia Ricci bellissima in bikini a 63 anni, si gode le ultime ore d'estate e rivela come fa a mantenersi così in forma

L’attrice, che ha spento le candeline lo scorso 29 marzo, condivide alcune foto al mare e piovono ‘like’

Le domandano stupiti: “Ringiovanisci?”. Il tempo per lei sembra andare al contrario, infatti. Elena Sofia Ricci è bellissima in bikini a 63 anni. L’attrice si gode le ultime ore d'estate e rivela come fa a mantenersi così in forma. Condivide alcune foto in costume al mare e piovono ‘like’: i follower, tra cui tanti vip, la riempiono di complimenti.

Stesa sul lettino con indosso il due pezzi nero sta d’incanto. Sorride serena, in pieno relax. Sembra una ragazzina. Elena Sofia Ricci ha gambe toniche e slanciate, il ventre piatto, la pelle elastica e distesa. Per gli scatti ringrazia l’amica che è con lei, Livia Armezzani. Anche il suo viso è sempre lo stesso, senza importanti segni degli anni che passano.

“Sei come er vino… porca miseria”, le sottolinea la collega Diana Del Bufalo. Caterina Balivo le scrive semplicemente: “Wow”. Alba Parietti le manda cuori rossi, Rita Dalla Chiesa le sottolinea: “Brava Elena, quanto sei bella!”. Pure Tosca D’Aquino è conquistata dalla Ricci e come lei, tantissimi altri, donne e uomini.

Per lei niente palestra: Elena si allena con il ballo

In moltissimi le chiedono quale sia la formula magica che le permetta di rimanere al top. Elena Sofia svela: “‘Na fatica per stare così!!! Però no! …Ballo!”. E’ proprio così: la Ricci si diverte scendendo in pista. Niente workout interminabili in palestra, meglio fare esercizio a tempo di musica. E, forse, Milly Carlucci, non si lascerà sfuggire l’occasione di invitarla nuovamente a Ballando con le Stelle. Lei ha già partecipato nel 2024 come "ballerina per una notte" nella quinta puntata del programma. La sua esibizione, un freestyle sulle note di "Piccola Anima" di Ermal Meta, ebbe un grande successo, culminando con una standing ovation.