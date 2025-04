''Mi ha detto cose irripetibili'': Valeria Marini per la prima volta racconta di più sulla rottura con la madre Gianna

La showgirl 57enne ne ha parlato con ‘Il Corriere della Sera’

Ha spiegato di essere stata forse un po’ troppo dura con il genitore durante una conversazione a settembre 2024

Da allora le due non hanno praticamente più rapporti e Natale Gianna avrebbe detto ‘cose’ irripetibili a Valeria

Valeria Marini è sembrata per la prima volta raccontare qualcosa di più sulla rottura dei rapporti con la madre.

La showgirl infatti dallo scorso settembre è stata tagliata fuori dalla vita del genitore contro la sua volontà.

Domenica 13 aprile c’è stato un tentativo di riavvicinamento a ‘Domenica In’, complice Mara Venier, ma non è andato a buon fine.

Sua madre Gianna Orrù, come ha spiegato a ‘Il Corriere della Sera’, non l’ha ancora sbloccata sul telefono: “No. È ancora nello stato d’animo di non voler comunicare nemmeno con Claudia e Fabio, mio fratello e mia sorella”.

Valeria Marini, 57 anni, con la mamma Gianna Orrù, 87, alcuni anni fa

Con il quotidiano la 57enne ha ricordato che è stata la truffa del bitcoin - che ha fatto perdere a Gianna circa 335.000 euro - a far piombare il genitore in uno stato di prostrazione psicologica.

“Il vero inizio è stato con la truffa del bitcoin, per la quale la sentenza è attesa a novembre. Quella esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro”, ha detto.

Gianna passa le giornate a casa, per fortuna ha con sé un cagnolino: “L’ha chiamata Peppa e sono andata io a prenderla in Sicilia tramite l’associazione di Michela Vittoria Brambilla”.

Quindi ha per la prima volta fatto sapere che la rottura è arrivata dopo che lei aveva provato a “cambiare registro” con la madre.

“A settembre, quando ho provato a cambiare registro e le ho detto, forse troppo duramente, che pure io ero stata truffata ma non avevo reagito litigando con tutti”, ha affermato.

E proprio da settembre le due non si parlano più. Non hanno passato insieme il Natale e Gianna, 87 anni, non si è fatta viva neppure dopo che Valeria è stata vittima di un’aggressione nell’androne del suo palazzo in centro a Roma.

Le è stato chiesto quale dei due episodi le sia dispiaciuto di più. La Marini ha replicato: “Entrambe le cose. Ma il Natale per me è sacro perché vuol dire famiglia: quel giorno sono andata a casa sua, mi ha aperto dopo un’ora e mi ha detto cose irripetibili. Ho capito che non era ancora il momento per ritrovarci”.