Eleonora Daniele e l’annuncio in diretta della morte del papa: ''Sono ancora spaesata''

La conduttrice è stata tra le prime a dare l’annuncio in tv

Durante la diretta di ‘Storie Italiane’ lunedì 21 aprile

Era apparsa visibilmente scossa e spaesata, lo è ancora adesso

Eleonora Daniele è ancora spaesata dopo aver dato l’annuncio della morte del Papa in diretta.

La conduttrice stava conducendo la puntata di lunedì 21 aprile di ‘Storie Italiane’ quando sono arrivate in studio le agenzie stampa con la notizia del decesso di Papa Francesco.

Da quel momento è cambiata la programmazione.

Eleonora Daniele, 48 anni, subito dopo aver saputo della morte di Papa Francesco in diretta tv

“È stato uno dei momenti più tristi in tanti anni che ho vissuto in televisione e nel giornalismo”, ha spiegato Eleonora a Fanpage.

La 48enne aveva già vissuto in diretta la morte di un altro Papa.

“Seguii per Uno Mattina anche le notizie di Papa Wojtyla, ma stamattina quando ho letto quella notizia per me è stato un enorme dispiacere”, ha continuato.

Ancora adesso è frastornata: “Sono ancora spaesata, in silenzio”.

Eleonora dà la notizia ai telespettatori in diretta

“L'importante è che in questo momento ci siano le preghiere per Papa Francesco. Nessuno avrebbe mai voluto dare una notizia del genere”, ha concluso.

La morte del Pontefice, che si è spento a 88 anni a causa di un ictus nella mattinata di Pasquetta, ha portato la Rai a rivedere completamente il suo palinsesto.

Sono saltate le programmazioni di contenitori come ‘I Fatti Vostri’ e ‘La Volta Buona’. Ed è slittata anche la messa in onda della prima puntata di ‘Belve’ prevista per martedì 22 aprile.