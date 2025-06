Costantino Vitagliano compie 51 anni e spegne le candeline con la figlia Ayla e la sua nuova compagna: le foto della festa

In uno scatto la sua bimba, avuta nel 2015 con l’ex Elisa Mariani, ha un a curiosa scritta tra le mani

Costantino Vitagliano festeggia in pizzeria con gli amici più cari e la sua famiglia. Il 10 giugno compie 51 anni e spegne le candeline con la figlia Ayla, avuta nel 2015 dall’ex Elisa Mariani, e la sua nuova compagna Dafne, che ha presentato in tv a Verissimo lo scorso aprile: i due stanno insieme da soli 6 mesi. Le foto e le immagini video della festa le condivide nelle sue IG Stories.

L’ex tronista di Uomini e Donne, il più amato del dating show di Maria De Filippi, sceglie Superpizza Milano per la cena da festeggiato. La sua bimba è accanto a lui. Al papà mette un cerchietto sulla testa con sopra scritto Happy Birthday. Poi gli tira le orecchie, come si fa tra piccolini: lo fa per cinquantuno volte.

Kosta ride, è contento. Le cure per la sua malattia autoimmune vanno abbastanza bene. E’ tempo di celebrare ed essere grato. Sul dolce a base di pan di Spagna e cioccolato, decorato pure con la panna, le candeline vengono invertite e gli anni diventano magicamente 15. La torta ha una scritta che lo rappresenta. Ayla la tiene tra le mani divertita. Si legge: “Nonostante l’età rimani sempre un sex symbol”.

Tutto lo staff del locale fa festa con Vitagliano. Dafne non si perde un istante del party del fidanzato. Lo ha conosciuto in un momento difficile per lui: le punture a cui si sottopone gli provocano forti sbalzi d’umore. Ma lei ha tanta pazienza, tra loro è stato colpo di fulmine e la storia, così, va avanti spedita.