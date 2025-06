''Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte'': Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla presunta faida con la sorella Cecilia incinta

Dopo tanti gossip, per la prima volta la 40enne parla del periodo che vive con la 35enne

Sulla gravidanza della modella dice: “Non vedo l’ora di conoscere mia nipote”

Dopo tanti gossip sul loro apparente allontanamento, Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla presunta faida con la sorella Cecilia, incinta di una bambina. Nella lunga intervista rilasciata a Chi, la showgirl minimizza: “Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte”.

Quando le viene esplicitamente chiesto del gelo che sembra calato tra lei e la 35enne, sposata con Ignazio Moser e che a settembre diventerà finalmente mamma, la showgirl 40enne sottolinea: “Non c'è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle Stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

Finora non si era mai espressa sulla gravidanza di Chechu, se non in un commento laconico sui social. Belen ora sottolinea: “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? E’ meraviglioso e non vedo l'ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”. Non aggiunge altro, ma, se lite c’è stata, l’argentina abbandona l’ascia di guerra e lancia un grande segnale di pace alla sua Ceci.