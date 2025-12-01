''Le donne più importanti della mia vita'': Costantino Vitagliano per la prima volta in tv con l’ex Elisa Mariani e la figlia

L’ex tronista le presenta orgoglioso: non parla più di Dafne, a cui era legato prima dell’estate

Costantino Vitagliano torna a Verissimo e aggiorna sulle sue condizioni di salute: la malattia autoimmune che l’aveva colpito nel 2024 lo aveva fortemente debilitato, al punto da rischiare la vita. Ora sta molto meglio. Il 51enne è sorridente, per la prima volta in tv porta quelle che definisce “le donne più importanti della mia vita”: l’ex Elisa Mariani e la figlia avuta da lei Ayla, 10 anni.

“Devo ringraziare la voglia di vivere e la forza che mi hanno dato le persone che mi sono stati vicine - racconta l’ex tronista - ho preso 20 chili e mi hanno tolto quasi tutti i farmaci”. “Avevo delle ansie pazzesche, pensavo solo negativo. Passavo per arrogante, solo perché ero sicuro di ciò che stavo facendo. Ma non ho mai trattato male nessuno, rispondevo solo quando mi sentivo attaccato”, spiega, tornando su atteggiamenti durante il percorso sanitario per cui è stato criticano da alcuni sul social.

Per ‘rinascere’ è stato fondamentale il sostegno della sua famiglia. La figlia, su tutti, gli ha dato lo stimolo necessario per lottare. Kosta sulla paternità dice: "Fino ai 40 anni non pensavo di diventare papà, ero troppo preso da me stesso. Non capivo quanto potesse essere importante. Avevo paura di diventare papà, pensavo di non essere all'altezza, credevo che non sarei stato un buon padre”.

Elisa, entrata in studio con la bambina, lo ascolta. La donna, 40 anni, rivela: “Lui è cambiato. E’ un bravo papà, presente con Ayla, gelosissimo". E’ stata legata a lui dal 2013 al 2016, Ayla è nata il 9 settembre del 2015. Del loro rapporto oggi confidano: "Ci sono stati alti e bassi, ma siamo riusciti a costruire qualcosa di bello e importante. Abbiamo sempre pensato che era importante essere presenti per Ayla”. Lui non nomina più Dafne, con cui si era fidanzato e risultava stare insieme almeno fino al suo compleanno, celebrato il 10 giugno scorso.