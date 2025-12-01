''Posso farcela di nuovo, papà mi tempesta di telefonate'': Rosanna Banfi parla del tumore e svela dove l’ha colpita questa seconda volta

A distanza di 16 anni dal primo, il cancro è tornato a devastarla, ma lei, operata, vuole combattere ancora

Sul social, immediatamente dopo essersi operata, aveva rivelato la recidiva. Rosanna Banfi a DiPiù parla del tumore e svela dove l’ha colpita questa seconda volta, a distanza di 16 anni dalla prima, quando le avevano diagnosticato un cancro al seno: l’'intruso' è nei polmoni. “Posso farcela di nuovo - sottolinea la 62enne - Papà mi tempesta di telefonate”.

“Dopo sedici anni l’incubo è tornato. Ma pure questa volta lotto con tutta me stessa, anche perché voglio che i miei familiari percepiscano la mia forza, soprattutto il mio papà: lui già soffre tanto per il vuoto lasciato dalla scomparsa di mamma e ora non voglio che stia in pena per me. Il tumore ha colpito i polmoni”, racconta Rosanna.

Ha scoperto la malattia in un controllo. La Banfi svela: “Ho fatto una Tac che ha subito evidenziato qualcosa di poco rassicurante, una macchiolina al polmone destro. Questa macchia si chiama ‘ground glass’, cioè opacità a vetro smerigliato, mi hanno spiegato i medici, aggiungendo che mi sarei dovuta sottoporre ad altri esami per capirne di più. Non ci ho pensato due volte e ho chiesto di fare tutto quello che era necessario il prima possibile. Poi, l’esito dell’esame istologico è stato chiaro: adenocarcinoma al polmone destro, cioè un tipo di tumore maligno che si sviluppa dalle ghiandole”.

Dopo l'annuncio social sulla recidiva, la 62enne racconta come ha scoperto il cancro a DiPiù

Ha tutta la sua famiglia a supportarla e darle coraggio. Rosanna spiega: “A cominciare dal mio papà: lui ha la sua età, i suoi acciacchi, i suoi dolori, eppure è un ciclone di ottimismo. Per papà è stato uno scossone ma mi ha detto: ‘Sei una roccia, figlia mia, andrà tutto bene’, mi ha ripetuto fin dal primo momento. Mi tempesta di chiamate, a tutte le ore, fino a tarda sera. In questi giorni è particolarmente apprensivo. Ma ci sta. E mi basta sentire la sua voce per sorridere alla vita. E poi, c’è mio marito, la mia colonna, i miei figli, la mia nipotina”.

“Se ho sconfitto il male la prima volta, posso farcela di nuovo. Non ho alcuna intenzione di dargliela vinta”, conclude l’attrice, sposata con Fabio Leoni dal 1992 e madre di Virginia e Pietro. E’ pronta a combattere con tutta se stessa nuovamente.