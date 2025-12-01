Sul feeling con il maestro di danza 36enne non si sbottona: entrambi, però, ammettono grande complicità

A Domenica In Mara prova a far dire di più: complici, i maligni pensano facciano gli ‘intimi’ per conquistare consensi

Barbara d’Urso a Domenica In confida il modello di principe azzurro che cerca. “Mi piacciono gli uomini più giovani”, ammette senza problemi in tv all’amica Mara Venier, che desidera sapere. Prima sola in un faccia a faccia con la conduttrice 75enne, poi la 68enne ritrova al suo fianco Pasquale La Rocca, il maestro di danza di Ballando con le Stelle, suo partner in pista, con cui pare aver trovato grande complicità.

''Mi piacciono gli uomini più giovani'': Barbara d’Urso lo confessa in tv seduta accanto a Pasquale La Rocca

Single da tantissimo tempo, Carmelita alla ‘zia’ svela: “Mi piacciono gli uomini più giovani. Vorrei un uomo energico, intrigante e intraprendente. Più giovane di me, assolutamente. Qualcuno che abbia la mia stessa carica”.

Sul feeling con il maestro di danza 36enne non si sbottona: entrambi, però, ammettono grande complicità

Quando entra in studio La Rocca, 36 anni, conterraneo di Barbara, la Venier sottolinea: “C’è imbarazzo tra di voi, qualcosa c’è sicuro. Non so quale sia la natura del vostro rapporto ma è evidente che tra di voi un amore c’è”. I due si guardano e l’imbarazzo di cui parla Mara è evidente e cresce. La d’Urso e Pasquale ammettono: “Dal primo giorno c’è stata una grande complicità”. Il ballerino poi aggiunge: “E’ la prima volta che mi capita una cosa così nel ballo. Barbara è meravigliosa”.

A Domenica In Mara prova a far dire di più: complici, i maligni pensano facciano gli ‘intimi’ per conquistare consensi

I rumor sull’innamoramento dei due continua, anche se i maligni pensano che lei e l’insegnante facciano gli ‘intimi’ sia in pista che sui social per conquistare consensi nel dancing show…