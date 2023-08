Costanza Caracciolo incinta dopo 4 mesi di relazione, il racconto: ‘Io e Christian ci siamo incontrati al momento giusto’

Tra le altre cose ha spiegato come con quello che oggi è suo marito hanno molto corso all’inizio della relazoine

Costanza Caracciolo ha rilasciato una nuova intervista a ‘Il Corriere della Sera’ e ha paralto di tanti argomenti.

La bionda siciliana a 33 anni è mamma di due bellissime bambine, Stella, nata 4 anni fa, e Isabel, venuta al mondo due anni dopo.

Costanza Caracciolo, 33 anni, con il marito Christian Vieri, 50

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ è sempre stata esteticamente gradevole, anche da bambina: “Sì ero molto carina. Mi prendevano in giro per le labbra troppo grosse o per il naso all’insù. Avevo un complesso, le sopracciglia da diavoletta. Me le sono tolte e ci ho fatto un tatuaggio”.

Nonostante non lavori più fianco a fianco con Federica Nargi dopo aver condiviso per anni il bancone della trasmissione di Antonio Ricci con lei, le due sono rimaste molto legate e vivono ancora entrambe a Milano. “Abbiamo fatto le vacanze a Formentera, i nostri mariti sono amici e le bambine hanno la stessa età. L’altra sera si sono esibite davanti a noi: sembravamo io e lei”, ha spiegato.

Quando ancora giovanissima ha iniziato a guadagnare cifre interessanti, Costy si è fatta dei regali: “Il bracciale di Tiffany in argento con il cuore e la borsa di Gucci. Avevo 18 anni”.

Oggi però la Caracciolo sembra un po’ amareggiata per come sono andate le cose dal punto di vista professionale dopo la fine dell’esperienza a Striscia. Quando le è stato domandato che direzione ha preso la sua carriera, ha risposto: “Devo essere sincera? Nessuna. Non sono mai stata valorizzata: gli agenti si occupano molto dei personaggi già forti, quelli piccoli vengono trascurati”.

Costanza insieme alle figlie Stella, 4 anni, e Isabel, 3

Costanza ha trovo modo di esprimersi attraverso i social m edia e ha fatto anche esperienze in radio: “La radio mi piace e oggi sono una influencer. Ma i social danno la libertà di parola a chi non dovrebbe averla”.

Sulla relazione con il marito Christian Vieri, sposato nel 2019, ha poi raccontato: “Ci siamo incontrati al momento giusto: è venuto a trovarmi a Roma, abbiamo fatto una passeggiata notturna in scooter. Era maggio e a settembre ero incinta”.

Infine ha confessato che non avrebbe problemi se una delle sue figlie o entrambe decidessero di provare a diventare veline. Quando le è stato chiesto come reagirebbe, ha risposto senza giri di parole: “Magari!”.