''E’ la cover di un brano che ho scritto io'': Gianluca Grignani interviene dopo l’annuncio della nuova canzone di Laura Pausini

Il cantante ha voluto mettere i puntini sulle ‘i’ dopo l’annuncio della collega

Laura ha però sottolineato di non aver mai nascoso si tratti di una cover

Ha aggiunto che Grignani sapeva da febbraio che l’avrebbe reinterpretata

È bastato un annuncio sui social per far scattare un botta e risposta tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Al centro della questione, la scelta della cantante di reinterpretare "La mia storia tra le dita", celebre brano scritto da Grignani nel 1995 e incluso nell’album "Destinazione Paradiso".

Nonostante i toni pacati, Grignani non ha nascosto una certa perplessità. In una storia su Instagram ha scritto: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni! Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (La mia storia tra le dita e Mi Historia entre tus dedos...). Ci tenevo a ricordarlo. Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone... ma soprattutto a te”.

Gianluca Grignani, 53 anni, ha voluto ricordate di essere stato lui a scrivere il brano

Laura Pausini ha risposto con prontezza, mantenendo un tono affettuoso e disteso. Anche lei si è affidata a Instagram per chiarire la sua posizione: “Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice".

Nella replica, ha voluto sottolineare il valore del brano originale e l’unicità del suo titolo: “Questa tua canzone, non solo è l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma... non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo”.

Laura Pausini, 51 anni, ha sottolineato di non aver mai pensato di fare qualcosa alle spalle del collega

Ha poi aggiunto qualche dettaglio sul nuovo progetto, previsto per settembre: “Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo, la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà”.

Infine, ha ricordato come l’attribuzione del brano non sia mai stata messa in discussione: “Tutti sanno che LA MIA STORIA TRA LE DITA è di Gianluca Grignani... e a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me. Un bacio grande”.

Il brano, nel corso degli anni, è stato più volte ripreso da altri artisti. Tra le versioni più note, quelle in portoghese di José Augusto (1996) e Ana Carolina (2002), oltre a quella in spagnolo di Sergio Dalma nel 2004. Anche Ornella Vanoni ne ha proposto un’interpretazione nel 2009.