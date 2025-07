Aida Yespica prorompente più che mai festeggia 43 anni a Ibiza col figlio e gli amici: guarda

La showgirl venezuelana sembra sfuggire al tempo che passa

Alla sua festa di compleann è apparsa più in forma che mai

Ha scelto di celebrare la ricorrenza alle Baleari con amici e col figlio Aron

Aida Yespica sembra sfuggire alle leggi della natura: per lei il tempo si è fermato.

La showgirl venezuelana ha spento le candeline l’altra sera a Ibiza, dove si trova in vacanza e dove ha celebrato 43 anni con gli affetti più cari. Sul suo viso e sul suo corpo non ci sono però segni del tempo che scorre.

Aida Yespica festeggia i suoi 43 anni a Ibiza con gli affetti più cari

Al suo fianco, la persona più importante della sua vita: il figlio Aron, avuto 16 anni fa insieme all’ex Matteo Ferrari, professione calciatore. Il ragazzo oggi vive a Miami con il papà, ma Aida cerca di passare più tempo possibile con lui quando le circostanze lo consentono.

Vicino a una serie d’immagini che hanno catturato i festeggiamenti alle Baleari, in cui la Yespica appare stretta in un abito dalla scollatura più che abbondante mentre soffia sulle candeline, il volto tv ha scritto: “Con il cuore pieno di emozione e gratitudine, vi dico grazie. Grazie per ogni pensiero, messaggio, abbraccio e augurio che mi avete donato”.

La showgirl col figlio 16enne Aron Ferrari

“Le vostre parole e le vostre energie sono state un regalo prezioso, che mi ha fatto sentire immensamente amata. Non potevo desiderare di più. Vi voglio bene, davvero”, ha aggiunto.

Sulla vita sentimentale di Aida ormai da molto tempo non si hanno notizie ufficiali.

Lavorativamente invece la mora sudamericana da qualche tempo ha aperto un profilo su una piattaforma online a pagamento, da qualcuno considerata “hot”.

Aida bellissima nel giorno del suo compleanno

“Su Instagram era diventato impossibile gestire i messaggi diretti dei fan. Così ho dato loro la possibilità di interagire tutti i giorni con me. Condivido in maniera inedita i miei lavori e le mie giornate”, ha spiegato a ‘Nuovo’.

Parlando di cosa pensa di quest’attività il padre di suo figlio, ha aggiunto: “Lavoro con la mia immagine. Sono scelte personali, tutte e due rispettiamo la visione dell'altro. Mio figlio? Lui ha la maturità giusta per capire certe cose. E noi abbiamo un rapporto molto trasparente per cui io non nascondo niente. E io in ogni caso non ho nulla da nascondere”.