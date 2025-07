''Non ho fatto lifting, non ho tempo'': Patty Pravo torna a insistere di non essere ricorsa alla chirurgia estetica

La 77enne sostiene di fare solo iniezioni sul viso, ma niente bisturi

Ha poi spiegato di avere un grande rimpianto nella vita

Patty Pravo insiste: non ha mai rifatto il viso!



La cantante aveva fatto alzare qualche sopracciglio quando intervistata a ‘Belve’ da Francesca Fagnani aveva sostenuto di non essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica.

Ora intervistata da “Il Corriere della Sera” è tornata a dire di aver fatto semplicemente qualche punturina sulla faccia, ma niente di più. Cosa che a molti risulta difficile credere.

Patty Pravo, 77 anni, ha insistito nuovamente: non si è mai rifatta il viso!

Le è stato chiesto perché ha detto a Francesca Fagnani che non è ricorsa alla chirurgia estetica. Ha risposto: “Perché è la verità: faccio al massimo le iniezioncine, ma il lifting no: ci vogliono due mesi per riprendersi, non ho tempo di stare tutto questo tempo fasciata”.

Le è stato quindi domandato se si piaccia: “Se cammino per strada tutti mi sorridono e vogliono farsi un selfie con me. Mi piacerebbe se qualche uomo mi fischiasse ancora dietro”.

Ha poi confermato di avere al fianco un ragazzo di appena 35 anni, Simone Folco, 43 anni più giovane di lei.

“È da 13 anni che mi è accanto, quando ci siamo conosciuti era un ragazzino: gli abiti che uso in scena li fa lui, ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16 da me”, ha fatto sapere.

A 77 anni ha ammesso di avere un rimpianto che riguarda la sua carriera

E’ sembrata però più incerta quando le è stato chiesto se il loro sia un vero e proprio fidanzamento.

“Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui”, ha dichiarato.

Infine ha ammesso di aver un rimpianto, ma non è non aver avuto figli. Si tratta di carriera: “Non aver fatto cinema: ho perduto almeno due occasioni molto belle, ma avevo dei contratti discografici in corso. Mi voleva Vittorio De Sica e anche Michelangelo Antonioni. Sono sicura che avrei avuto successo come attrice. Altrimenti registi così geniali non mi avrebbero cercata”.