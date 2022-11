Cristiano rivela dove tiene le ceneri del figlio morto: ''Ci parlo tutti i giorni''

Il calciatore ha perso il piccolo Angel nel giorno della sua nascita, il 16 aprile scorso

Oggi è papà invece, oltre che di altri quattro figli, della sua gemellina Bella Esmeralda

Cristiano Ronaldo ha raccontato di tenere in casa, nel seminterrato, le ceneri del figlio morto, vicino a quelle di suo padre che se n’è andato nel 2005. Il calciatore 37enne ospite del programma 'Piers Morgan Uncensored' ha fatto sapere che i messaggi che riceverebbe dall’aldilà lo stanno rendendo una persona migliore. Angel è purtroppo deceduto durante il parto che lo scorso 16 aprile ha visto invece unirsi alla famiglia la piccola Bella Esmeralda, sua gemella.

Cristiano Ronaldo, 37 anni, ha parlato del figlio morto Angel e di dove tiene le sue ceneri

“Le sue ceneri sono con me, come il mio papà, sono qui in casa. È qualcosa che voglio tenere per il resto della mia vita e non le getterò nell'oceano o nel mare. Continueranno a stare con me. Sono accanto a mio padre. Ho una piccola chiesa al piano di sotto, una cappella, e ci tengo mio padre e mio figlio”, ha detto nello show tv.

Quando gli è stato chiesto se parla con il figlio ha risposto: "Sì, lo faccio sempre... e loro sono dalla mia parte. Sapete, mi aiutano a essere un uomo migliore, a essere una persona migliore, a essere un padre migliore. Sono davvero orgoglioso del messaggio che mi mandano, specialmente mio figlio".

Cristiano insieme alla compagna Georgina e ai loro figli Cristiano Jr, 12 anni, Eva e Mateo, 5, e Alana Martina, 4

Cristiano oltre alla piccola Bella Esmeralda, avuta con Georgina Rodriguez, è padre di Cristiano Jr, 12 anni, i gemelli Eva e Mateo, 5, e Alana Martina (anche lei figlia biologica della modella spagnola), 4. Quando ha rivelato la terribile notizia al primogenito, ha pianto con lui nella sua camera. Con i più piccoli le cose sono andate diversamente.

"Gli altri iniziano a dire a tavola: 'Mamma dov'è l'altro bambino?'. Dopo una settimana dico, siamo sinceri e siamo onesti con loro, diciamogli che Angel, il suo nome, è andato in paradiso”, ha fatto sapere. “I bambini capiscono, dicono: 'Papà l'ho fatto per Angel'. E indicano il cielo. Mi piace perché fa parte delle loro vite. Non mento ai miei figli, dico la verità, anche se è stato un processo difficile”, ha concluso.