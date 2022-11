L’avvocatessa: “Il maggiore che sono riuscita a far ottenere è stato da 150 mila euro al mese”

“Rappresento molti vip, tanti non vogliono pagare, a chi non paga faccio causa e…”

Annamaria Bernardini de Pace, avvocato matrimonialista/divorzista di successo, a Belve tira fuori le cifre ottenute dai clienti che ha seguito nei loro divorzi. “All'ex di Pirlo ho fatto avere un mantenimento di 53mila euro al mese”, rivela a Francesca Fagnani la 74enne.

Annamaria Bernardini de Pace: ''All'ex di Pirlo ho fatto avere un mantenimento di 53mila euro al mese''

La legale ha rappresentato Deborah Roversi, lasciata dallo sportivo dopo un matrimonio durato 12 anni nel 2014 per la sua attuale moglie, la pr Valentina Baldini, ex fidanzata di Riccardo Grande Stevens, figlio di Franzo Grande Stevens, storico avvocato e consigliere della famiglia Agnelli, da cui l’ex calciatore ha avuto nel 2017 i gemelli Leonardo e Tommaso. Il 43enne dalla Roversi ha avuto Nicolò e Angela, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2006.

La donna grazie all’intervento della Bernardini de Pace è riuscita dal tribunale di Brescia a ottenere un assegno di mantenimento di 53mila euro al mese senza sovraccarichi per il mantenimento dei figli. L’avvocatessa in tv subito dopo precisa: “Anche se quello maggiore che sono riuscita a far ottenere è stato da 150 mila euro al mese”. Ma non dice il nome del cliente che l’ha avuto.

L’avvocatessa a Belve: “Il maggiore che sono riuscita a far ottenere è stato da 150 mila euro al mese”

Sono tanti i famosi che hanno scelto di essere rappresentati da lei. Annamaria Bernardini de Pace confessa: “Rappresento moltissimi vip, tanti di loro non vogliono pagare. Ce ne sono molti che sono convinti che basta che io accosti il mio nome al loro e loro al mio che mi hanno ripagata in visibilità. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo”.

Il legale aggiunge: “Asia Argento e Nina Moric non mi hanno pagata. Non mi sono arresa, ma hanno fatto sparire tutto quello che avevano”. E sulla figlia di Dario sottolinea: “Asia Argento non la rappresenterei più, non era una vittima. E’ mai sembrata una vittima a qualcuno?”. Una precisazione è d’obbligo, dato che sta parlando di vicende private su cui dovrebbe rispettare il segreto professionale, come recita l’articolo 28 del codice deontologico forense: “Dei miei clienti non parlo mai, solo quelli che non mi pagano”. Non ricevendo parcella è libera dall’obbligo di rimanere in silenzio.

La legale ha rappresentato Deborah Roversi, con cui l'ex calciatore 43enne è stato sposato 12 anni e da cui ha avuto due figli

La Bernardini de Pace torna anche su Gabriele Muccino, che l’ha attaccata sui social, lei è stata l’avvocato della ex moglie del regista, Elena Majoni: “Gabriele Muccino l’ho querelato, il mio avvocato David Leggi ha già presentato la denuncia. L’ho querelato perché ha detto che io ho fatto otto denunce penali tutte archiviate e io non le ho mai fatte nella mia vita. Ero l’avvocato di sua moglie, ma non ho mai fatto una denuncia di quel tipo. Tanta acredine nei miei confronti perché ha perso tutto, è normale”.