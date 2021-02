Cristina Chiabotto rivela l'allenamento in gravidanza

Cristina Chiabotto incinta di quasi 7 mesi rivela il suo allenamento in gravidanza. Finora ha preso solo 7 chilogrammi in più. Alta 184 centimetri, pesa 76 kg. e si sente in grande forma. La 34enne, che si sta facendo seguire da un personal trainer, nelle sue IG Stories racconta il suo programma settimanale per rimanere agile e scattante pure col pancione.

“So facendo una bella camminatina, non ho fiato, durerò mezzo secondo, vado veloce: per smuovere liquidi e la parte cardio è perfetta, senza strafare, senza correre, ascoltando il proprio corpo, mi raccomando. Dovete farvi seguire soprattutto sulla respirazione: può essere importantissima!”, dice la Chiabotto alle follower.

“Poi faccio pilates due volte a settimana che si sta aiutando moltissimo per la respirazione, la postura e la parte stretching. Sono alta 1,84, nel mio caso la postura è molto importante, per aprire le spalle, farle scendere bene, chiudere le scapole dietro. Pilates lo consiglio tantissimo insieme allo yoga, perché in gravidanza rappresentano una bella base per stare bene e conoscere ancora di più se stesse”, spiega l’ex Miss Italia.

“Poi un po’ di workout. Quando le giornate non sono belle, si sta in casa, può bastare un tappetino, le bottiglie di plastica, i pesetti, se ce li avete”, continua la torinese. Alla fine una raccomandazione per tute le donne: “Io no sono una professionista, ma una ragazza che si sta facendo seguire da un personal trainer e da un medico che ti racconta come sta andando la tua gravidanza e ti fa seguire un percorso adatto. Quindi seguire i social ok, seguire YouTube ok, ma bisogna farsi seguire bene prima di fare un percorso, mi raccomando: non fate imprudenze!".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2021.