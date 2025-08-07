L’ex Miss Italia 38enne ha scelto bagni e tintarella: con lei Marco Roscio e le piccole Luce e Sofia

Si diverte un mondo e si rilassa, anche in compagnia di alcuni amici partiti insieme a lei

Cristina Chiabotto pubblica sul social rare immagini della vacanza in famiglia all’estero, con le due figlie e il marito. E volata al mare a Formentera, la famosa isola delle Baleari. Insieme a lei Marco Roscio, imprenditore che ha sposato il 21 settembre del 2019, e le loro piccole Luce, 4 anni lo scorso 7 maggio, e Sofia, che il 29 giugno ha spento 3 candeline.

Cristina Chiabotto, rare immagini della vacanza in famiglia all'estero con figlie e marito: ecco dov'è volata al mare

L’ex Miss Italia 38enne in costume sfoggia un fisico da urlo: si tiene in forma quotidianamente con il pilates, che adora. Anche il suo adorato consorte non scherza: pure sull’Isla non dimentica di darci dentro. Longilineo e tutto muscoli, sul suo profilo fa sapere di dovere il corpo scolpito al coach Angelo La Plata. “Da inizio anno: 7 mesi, 31 settimane, 124 allenamenti. Non sono solo numeri, sono piccoli traguardi quotidiani che hanno costruito qualcosa di più grande. Non è solo questione di allenamento fisico, ma di testa, di disciplina, di presenza. Allenarmi con costanza mi ha insegnato tanto, dentro e fuori dalla palestra”, scrive Roscio.

L’ex Miss Italia 38enne ha scelto bagni e tintarella a Formentera: con lei Marco Roscio e le piccole Luce e Sofia

La Chiabotto in pieno relax si definisce “incantata e innamorata” dalla bellezza di Formentera che l’ha letteralmente stregata. In una foto di gruppo si mostra seduta al tavolo di Beso Beach al tramonto insieme anche a Francesca Marenco, Nina e Andrea Arnaldi.

La conduttrice e modella e il manager si baciano: sono sposati dal 21 settembre del 2019

E’ molto soddisfatta della sua vita, raggiante, si sente appagata con i suoi affetti accanto. In una lontana intervista del 2019 a InfoEstetica Mag, Cristina, sul suo fisico e il rapporto con la chirurgia estetica, aveva detto: "Mi sento di difendere la chirurgia plastica nel momento in cui viene utilizzata con intelligenza e con autocontrollo. Non amo tutto ciò che genera dipendenza. Io ho rifatto solo il seno nel 2006 per una questione di proporzioni. Sono sempre stata piatta e questo non mi faceva sentire a mio agio perché in compenso sono alta 184 cm e ho delle spalle prorompenti. Ora ho una taglia che si armonizza con il resto del mio corpo”.

Cristina e Marco al Beso Beach insieme ai loro amici

La Chiabotto aveva aggiunto: “Ci tengo a precisare che la decisione di ingrandire il seno è stata assolutamente personale e non legata a questioni lavorative. Purtroppo oggi vedo un utilizzo eccessivo della chirurgia al punto tale da modificare la propria identità ed il proprio aspetto. Questo lo trovo sbagliato perché per me la vera bellezza appartiene anche al passare del tempo”. Lei è sempre la stessa.