Critica la showgirl e tutti quelli come la 40enne che postano le foto dei minori nei loro account

“Tra l’altro soltanto per dei ‘like’”, sottolinea la 41enne francese naturalizzata italiana

Non ha paura di puntarle il dito contro. Ema Stokholma attacca duramente Belen per l'esposizione della figlia Luna Marì sui social. In una delle sue IG Stories scrive il suo commento sopra una foto in primo piano della bambina di 4 anni, secondogenita dell’argentina 40enne, nata dalla relazione con l’ex Antonino Spinalbese (è madre pure di Santiago, 12 anni, avuto da Stefano De Martino). “Cosa state facendo ai vostri figli?”, domanda critica la 41enne.

''Cosa state facendo ai vostri figli?'': la conduttrice Ema Stokholma attacca duramente Belen per l'esposizione della figlia Luna Marì sui social

La Rodriguez anche nei giorni scorsi era finito al centro di un polverone per i numerosi scatti postati sul suo account in cui protagonista è la bimba. Lapidaria, aveva risposto seccata: “Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico. E’ mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”.

Critica la showgirl e tutti quelli come la 40enne che postano le foto dei minori nei loro account

L'argentina 40enne, già nei scorsi giorni bacchettata da molti follower, aveva replicato

Ema sembra ignorare questa spiegazione di Belen. "Ma cosa state facendo ai vostri figli? - tuona - Mi sa che non vi rendete conto dei danni e del pericolo di mostrarli sempre (devo ricordarvi che razza di uomini ci sono in rete?). Tra l'altro solo e soltanto per dei ‘like’". Poi conclude amara: "Non dimostrate di volergli bene, anzi".