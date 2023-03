Cristina Marino e Luca Argentero sul red carpet insieme dopo la nascita del secondo figlio: foto

La coppia ha partecipato all’anteprima del film di Ligabue a Milano

Dopo la nascita del secondo figlio, tornano anche alla mondanità. Prima apparizione pubblica per la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino, che solamente lo scorso 15 febbraio hanno dato il benvenuto al mondo al loro Noè Roberto. L’attore e la fitness influencer, che hanno anche un’altra figlia, Nina Speranza, 2 anni, hanno calcato il red carpet dell’anteprima del film di Ligabue ‘30 anni in un giorno’ a Milano.

Il 44enne e la 31enne hanno scelto outfit piuttosto casual per l’occasione, lei un total look effetto pelle e lui pantaloni larghi e giacca sportiva con ai piedi scarpe da ginnastica. Davanti ai flash hanno sorriso e si sono messi in posa.

Recentemente Cristina, che ha sposato Luca nel 2021, ha spiegato che al momento del parto ci sono state un po’ di complicazioni. Ha detto via social: “Fisicamente ci sono state più complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene. Sono molto felice”. Ora però è tutto passato e non resta che godersi l’arrivo del nuovo membro della famiglia: “E’ un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata un po’ latitante. E’ perché abbiamo bisogno di viverci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà”.