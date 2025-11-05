''Non li voglio vedere al funerale'': la cugina di Laura Pausini attacca i parenti con parole dure

- In un post su FB poi cancellato punta il dito contro la cantante dopo la morte del 78enne
- Ettore Pausini è scomparso a Bologna: il 78enne è stato ucciso in un incidente stradale
La cugina di Laura Pausini, dopo la morte del padre, Ettore, ucciso a Bologna domenica scorsa in un incidente stradale, attacca i parenti con parole dure. “Non li voglio vedere al funerale”, dice la donna che ora vive a Trento. In un post su FB poi cancellato punta il dito contro la cantante dopo la morte del 78enne.
Prima attacca il 29enne che era alla guida dell’auto, la persona che ha investito il papà e non si è neanche fermato per prestare soccorso. Si è costituito solo nel tardo pomeriggio di lunedì. Poi si rivolge alla famiglia. Come riporta anche il Corriere della Sera, scrive: “Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela – con un chiaro riferimento a Laura e al fratello Fabrizio in un commento social poi cancellato –, dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre le apparenze”.
La donna aggiunge: “A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. A quella parte di parentado importa solo dei soldi e dell’apparenza/ipocrisia. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori ne li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta”.