La cugina di Laura Pausini, dopo la morte del padre, Ettore, ucciso a Bologna domenica scorsa in un incidente stradale, attacca i parenti con parole dure. “Non li voglio vedere al funerale”, dice la donna che ora vive a Trento. In un post su FB poi cancellato punta il dito contro la cantante dopo la morte del 78enne.

''Non li voglio vedere al funerale'': la cugina di Laura Pausini attacca i parenti con parole dure

Prima attacca il 29enne che era alla guida dell’auto, la persona che ha investito il papà e non si è neanche fermato per prestare soccorso. Si è costituito solo nel tardo pomeriggio di lunedì. Poi si rivolge alla famiglia. Come riporta anche il Corriere della Sera, scrive: “Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela – con un chiaro riferimento a Laura e al fratello Fabrizio in un commento social poi cancellato –, dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre le apparenze”.

La donna aggiunge: “A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. A quella parte di parentado importa solo dei soldi e dell’apparenza/ipocrisia. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori ne li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta”.