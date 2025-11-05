Irene Pivetti rivela a 'Belve' se la sorella Veronica l’ha aiutata nel momento più difficile quando non aveva di che vivere

L’ex Presidente della Camera è stata ospite del programma di Francesca Fagnani

Qui tra le altre cose ha ripercorso anche le sue vicissitudini giudiziarie

Per un periodo le erano stati bloccati i conti bancari e non aveva di che vivere

Ha spiegato chi le è rimasto accanto e se fra questi c’è anche la sorella attrice Veronica

Irene Pivetti ha parlato del suo momento più difficile a “Belve”, rivelando anche che la sorella Veronica le è stata accanto “silenziosamente”.

L’ex Presidente della Camera – ha ricoperto la terza carica dello Stato negli anni ’90 – è stata infatti condannata nel 2024 a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio.

Francesca Fagnani le ha chiesto chi le è rimasto accanto nel periodo in cui aveva difficoltà anche economiche.

“Mio padre e mia madre, che allora era ancora viva, i miei figli naturalmente, la mia famiglia”, ha risposto la 62enne.

Le è stato chiesto quindi della sorella 60enne, nota attrice e conduttrice. Ha risposto: “E’ stata preziosissima, lei mi ha anche aiutato praticamente. Poi silenziosa, come nel suo stile. E’ una persona con un’interiorità molto profonda”.

Le è stato chiesto come faccia a vivere visto che aveva affermato di aver avuto tutti i conti bancari bloccati. Ha sottolineato che lo aveva detto in riferimento al 2020. Oggi le cose fortunatamente sono cambiate.

L'ex parlamentare oggi prende una pensione "ottima", ma non pazzesca come pensa qualcuno

“Non avevo e non avevamo neanche di che vivere. Dopodiché nel 2021 ho incontrato questa cooperativa, abbiamo lavorato per diversi anni e adesso siamo fuori da quella fase. Vivo in modo sobrio ma perfettamente normale”.

La Fagnani le ha chiesto se riceva il vitalizio come ex Presidente della Camera. La replica: “Prima no, adesso lo ricevo da ex parlamentare”.

Sottolinea però che non si tratta di cifre pazzesche come racconta qualcuno: “Ma è un’ottima pensione”.