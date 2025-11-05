Irene Pivetti rivela a 'Belve' se la sorella Veronica l’ha aiutata nel momento più difficile quando non aveva di che vivere

- L’ex Presidente della Camera è stata ospite del programma di Francesca Fagnani
- Qui tra le altre cose ha ripercorso anche le sue vicissitudini giudiziarie
- Per un periodo le erano stati bloccati i conti bancari e non aveva di che vivere
- Ha spiegato chi le è rimasto accanto e se fra questi c’è anche la sorella attrice Veronica
Irene Pivetti ha parlato del suo momento più difficile a “Belve”, rivelando anche che la sorella Veronica le è stata accanto “silenziosamente”.
L’ex Presidente della Camera – ha ricoperto la terza carica dello Stato negli anni ’90 – è stata infatti condannata nel 2024 a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio.
Francesca Fagnani le ha chiesto chi le è rimasto accanto nel periodo in cui aveva difficoltà anche economiche.
“Mio padre e mia madre, che allora era ancora viva, i miei figli naturalmente, la mia famiglia”, ha risposto la 62enne.
Le è stato chiesto quindi della sorella 60enne, nota attrice e conduttrice. Ha risposto: “E’ stata preziosissima, lei mi ha anche aiutato praticamente. Poi silenziosa, come nel suo stile. E’ una persona con un’interiorità molto profonda”.
Le è stato chiesto come faccia a vivere visto che aveva affermato di aver avuto tutti i conti bancari bloccati. Ha sottolineato che lo aveva detto in riferimento al 2020. Oggi le cose fortunatamente sono cambiate.
“Non avevo e non avevamo neanche di che vivere. Dopodiché nel 2021 ho incontrato questa cooperativa, abbiamo lavorato per diversi anni e adesso siamo fuori da quella fase. Vivo in modo sobrio ma perfettamente normale”.
La Fagnani le ha chiesto se riceva il vitalizio come ex Presidente della Camera. La replica: “Prima no, adesso lo ricevo da ex parlamentare”.
Sottolinea però che non si tratta di cifre pazzesche come racconta qualcuno: “Ma è un’ottima pensione”.