Maria De Filippi porta le sue recenti analisi del sangue in tv all'amica Fagnani e rivela perché prende due farmaci al giorno

La 63enne ospite della seconda puntata del programma dell’amica Fagnani

Ha portato in “dono” alla collega “ipocondriaca” un camice da medico e un ricettario

Poi i suoi esami del sangue, che ha fatto analizzare alla 48enne

Infine ha svelato di prendere due farmaci ogni sera e per quale motivo

Maria De Filippi è stata nuovamente protagonista di “Belve”.

La regina di Mediaset ha partecipato alla seconda puntata della trasmissione della collega Francesca Fagnani.

Stavolta ha voluto sorprendere l’amica portandole in dono un camice da medico e un ricettario. La Fagnani è infatti per sua ammissione un po’ “ipocondriaca” e sembra saperne davvero tanto su malattie e disturbi. Le piacerebbe potersi trasformare in dottoressa per fare prescrizioni di farmaci (ovviamente il ricettario era finto, ma davvero personalizzato con il suo nome).

Maria De Filippi, 63 anni, porta un camice e un ricettario a Belve all'amica Francesca Fagnani

La 63enne originaria di Pavia ha portato anche le sue analisi mediche fatte la settimana scorsa e le ha date alla Fagnani per leggerle.

Sono stati così rivelati i tre valori “sballati” dell’esame e anche per quale motivo la vedova di Maurizio Costanzo prende due farmaci ogni sera.

Maria porge le sue recenti analisi del sangue alla collega

I tre valori leggermente fuori dai parametri considerati normali sono: l’HDW (ovvero la distribuzione dell’emoglobina dei globuli rossi), gli eosinofili (un tipo di globuli bianchi) e il progesterone (un ormone).

Sui primi due la Fagnani ha rassicurato Maria (“Non vuol dire niente”, “Questi sono i globuli bianchi che si attivano in caso di allergie. Ma siccome lei vive con due cani, è dovuto a quello. Starei tranquilla”).

Francesca fa un'analisi degli esami dell'amica Maria

Sul progesterone, la Fagnani pensa che sia dovuto all’orario del prelievo, fatto al mattino presto: “E’ salito per quello il progesterone, se lo rifà alle 12 vedrà che scende”.

La De Filippi ha quindi ammesso che il suo “punto dolente” è il colesterolo: “Il colesterolo alto è di famiglia”.

Quindi prende dei medicinali, che non ha mai messo in discussione: “Mi fido del mio medico e mi fido di quello che mi dà. Ho due medicine tutte le sere”.

Francesca ha invece confessato di prendere la berberina, una sostanza naturale, sempre per prevenire problemi con il colesterolo: “Io prendo la berberina, una cosa naturale, che attiva un enzima che riduce la sintesi del colesterolo nel fegato e anche l’assorbimento a livello intestinale, quindi gliela consiglierei”.

Alla fine Maria ha passato il ricettario personalizzato alla sua amica, facendola felice. Ha poi dato appuntamento alla prossima settimana. Sarà di nuovo a “Belve” anche il 12 novembre.