''Succedono tante cose brutte nella vita'': Rocìo Munoz Morales parla della rottura con Raoul Bova

Interviene in una diretta social di Fiorello e Fabrizio Biggio e si sbottona con loro

La spagnola ironizza: l’ex è stato chiamato dai due a promuovere La Pennicanza su Rai1 prima di lei…

Rocìo Munoz Morales stavolta non rimane in silenzio. La spagnola parla della rottura con Raoul Bova. Chiamata durante una diretta social da Fiorello e Fabrizio Biggio, confida: “Succedono tante cose brutte nella vita”.

La spagnola ironizza. Il suo ex, da cui ha avuto Luna e Alma, la prima 10 anni il prossimo 2 dicembre, la seconda 7 appena compiuti, è stato ospite dei due per promuovere lo show radiofonico La Pennicanza su Rai1. “Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle undici di sera. Se già ci chiamiamo ‘ex’? Sì certo, siamo ex ormai”, sottolinea con sarcasmo.

"Non dico che siete dalla mia parte o dalla sua, ma lui lo invitate nella prima puntata e a me chiamate nelle live di Instagram alle undici di sera, avete capito la differenza?”, attacca ridendo la 37enne

"Comunque con Raoul siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose - aggiunge immediatamente dopo Rocìo - Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. E' banale dirlo ma succedono tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini”.