Delia Duran mostra il pancione di quattro mesi: Alex Belli in ginocchio lo accarezza, foto

I due raccontano tutta la loto felicità per l’arrivo della cicogna

Desideravano allargare la famiglia dalle nozze, nel 2021: l’attore sarà papà a 42 anni

“Alla veneranda età di 42 anni si può diventare padre. Io sono nato in una famiglia unita, siamo quattro fratelli maschi, ho fatto già da padre ai miei fratelli quando erano piccoli. Quindi ho avuto un buon esempio”. Alex Belli a Chi racconta tutta la sua gioia per la dolce attesa della moglie. Delia Duran mostra il pancione di quattro mesi sulla cover del settimanale, lui in ginocchio lo accarezza. Era dal 2021, quando si sono sposati, che la coppia desiderava un figlio. La cicogna non arrivava, al punto che avevano pensato di provare con la fecondazione assistita.

Delia Duran mostra il pancione di quattro mesi: Alex Belli in ginocchio lo accarezza

La venezuelana 37enne ha scoperto di essere in dolce attesa ad agosto. Dopo due test di gravidanza, l’ha comunicato all’attore e fotografo. Ora va tutto alla grande. “Il primo trimestre ero stanca, dormivo, aveva anche un po' di nausee, adesso invece mi sento i superpoteri, voglio fare un sacco di cose!”.

Non conoscono ancora il sesso del nascituro: “Non abbiamo ancora fatto l'esame. Dicono che quando hai la pancia in su è maschietto, ma non te lo so dire perché adesso ho una pancia proprio rotonda”. Quando le si domanda se abbia già sognato il bebè, replica: “L'ho sognato tante volte, io credo proprio che ci sia qualcosa di magico in questo dono”.