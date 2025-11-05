Francesco Gabbani rompe il silenzio: è superdotato? Le sue parole

Alessandro Cattelan a Supernova fa la domanda indiscreta al cantante, lui non si sottrae

Le voci pruriginose riguardanti al sua anatomia lo precedono, così Alessandro Cattelan a Supernova non si lascia sfuggire l’occasione e fa la domanda indiscreta. Francesco Gabbani rompe il silenzio. Quando gli si domanda se è superdotato, come molti sussurrano, lui dice la sua.

I social impazzano con questa ‘leggenda’ legata al nuovo giudice di X Factor. Cattelan introduce la questione: “Purtroppo ormai girano queste voci, beh non sta a me dirlo. Siccome è stata trovata un’ intervista in cui ne hai parlato… io quello volevo chiedere come fa un giornalista a sapere… Foto paparazzate non so”. Si riferisce alle dimensioni, ovviamente, del ‘gioiello’ dell’artista.

Gabbani ride. Divertito, il 43enne replica: “L’origine di questa leggenda? Deriva da alcune immagini televisive con completi sartoriali che hanno creato quella zona un po’ ‘bombé’, un po’ lesi, un po’ come si dice, un po’ oversize. Ma potrebbe anche essere, eh… Lascio il mistero”. Cattelan ironizza: “Cioè non diamo tutta la colpa alla sartorialità”.

I gossip sulle dimensioni delle parti basse di Francesco sono iniziate sin dal 2012, quando trionfò a Sanremo con Occidentali’s Karma. Sul palco ballava con accanto il famoso scimmione. Ad attirare l’attenzione del pubblico, però, non fu solo l’animale, ma anche un “canovaccio inserito strategicamente nei pantaloni”, parole sue per ironizzare. Pure in quell’occasione non scoprì appieno le sue ‘carte’.