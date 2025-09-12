''Questo cerotto emana morfina dove ho dolore, i nervi non guariscono'': Dalila Di Lazzaro mostra in diretta alla Balivo il dispositivo attaccato sul collo

A La Volta Buona lo fa vedere, accanto a lei il giovane fidanzato, Manuel Pia, circa 30 anni più giovane

Per sconfiggere il suo male ha una soluzione. Dalila Di Lazzaro mostra in diretta alla Balivo il dispositivo che ha attaccato al collo. “Questo cerotto emana morfina dove ho dolore, i nervi non guariscono", spiega l’attrice 72enne.

A La Volta Buona fa vedere come riesce a rimediare. “Questo cerotto arriva direttamente dall’America. Emana morfina dove ho il dolore neuropatico. Purtroppo i nervi non guariscono mai”. A Domenica In sulla sua patologia la Di Lazzaro aveva detto: “Io mi ero rotta l’atlante, un problema cervicale. Sono rimasta a letto undici anni senza mai alzarmi, mai. Neanche per lavarmi. E’ stato un incubo perché poi i medici non mi hanno creduta, all'epoca non si parlava di dolore cronico. Sono dovuta andare in Arizona e sono rimasti stupiti che in Italia non se ne parlasse”.

Accanto a Dalila c’è Manuel Pia, il suo fidanzato, più giovane di circa 30 anni di lei. I due vivono un’intensa relazione da quasi 13 anni. Lui vorrebbe sposarla: “E’ l’unica donna a cui ho fatto la proposta”. Lei però è lapidaria: “Se ci sono dei figli è giusto che uno si sposi, altrimenti io sono per il ‘finché l’amore dura va bene’”.

Dalila ha perso il figlio Christian a soli 22 anni. Pensa che Manuel glielo abbia mandato lui: “E’ stato mandato da mio figlio. Manuel è un chitarrista e anche mio figlio la suonava, hanno la stessa passione. Vediamo cuori ovunque, sono segnali da parte di Christian. E’ più piccolo di me, ma io mi sento sempre una ragazzina. La nostra storia è stata segreta per tanti anni perché poi la gente parla e il nostro amore diventa una cosa volgare. Dicono che lui se ne approfitta, che io sono rimbambita, che lui mi fa da badante”. Invece sono felici.