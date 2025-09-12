''Un salto a sorpresa nel vuoto'': Andreas Muller mostra il suo insolito addio al celibato durante il quale si è ferito, guarda

Il danzatore 29enne portato alla scuola di paracadutismo a sua insaputa

“Non sappiamo dove stiamo andando”, dice salendo sull’auto. Andreas Muller mostra il suo insolito addio al celibato durante il quale si è ferito. Il danzatore scrive: “Un salto a sorpresa nel vuoto”. Gli amici lo portato alla scuola di paracadutismo per provare il brivido del lancio.

“Che ti puoi aspettare da noi?", gli dicono ironici gli intimi. “Io da gente come voi non mi aspetto niente”, ribatte il 29enne scherzoso. La vettura si ferma davanti l’hangar della scuola di volo. Andreas è spiazzato, ma non si sottrae alla nuova esperienza e indossa la tuta della Scuola Paracadutismo Etruria.

Gli istruttori gli spiegano le posizioni da adottare sia per il lancio dall’aereo che nell’aria. “Ah, si sposa - gli dice uno - allora questa è una passeggiata…!”. Muller ride di gusto, ma un po’ di preoccupazione emerge.

Alla fine Andreas si lancia e poi atterra tranquillamente. “E’ la cosa più bella che abbia mai fatto nella mia vita”, commenta. Abbraccia tutti gli amici, ma, nel farlo, il moschettone del suo zaino che ha ancora addosso lo ferisce alla tempia. Esce un po’ di sangue, ma niente può smorzare l’adrenalina accumulata.

“Io lo rifarei adesso”, dice ancora il ballerino e coreografo, che il prossimo 29 settembre sposerà Veronica Peparini, 54 anni, da cui ha avuto le gemelle Penelope e Ginevra il 18 marzo 2024.