''Ora mi alleno tre volte a settimana'': Laura Pausini parla del suo nuovo stile di vita dopo aver perso 20 kg durante l'ultimo tour

“Ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati”

Si sente rinvigorita, pronta ad affrontare nuove sfide con la sua musica. Laura Pausini si prende la cover di Sette. All’inserto settimanale del Corriere della Sera parla del suo nuovo stile di vita dopo aver perso 20 kg durante l’ultimo tour. “Ora mi alleno tre volte a settimana”, confessa.

La 51enne non nega che adesso c’è una “nuova Pausini fisica”. "Sì, sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana: alterno sedute aerobiche e di allungamento. Infine ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati”, rivela.

Laura su chi non è stato sincero precisa: “Sul lavoro non riesco ad avere rapporti basati sulla falsità, ma visto che voglio non litigare faccio fatica a dire alle persone con cui non mi trovo bene che c’è qualcosa di finto nel nostro rapporto”.

Quando le si domanda davanti allo specchio come si veda, Laura replica: “Non sono mai arrivata ad accettare o ad amare i miei difetti, so che è un lavoro importante che andrebbe fatto, ma ho sempre cercato di nasconderli. I movimenti dell’opinione pubblica ti aiutano a non vergognarti, ma dentro rimane l’insicurezza. Io l’ho sfogata nella musica: il palco è l’unico posto dove non ho paura”.

L’artista parla pure dei commenti che le arrivano via social: “Quelli negativi non bisognerebbe leggerli. All’inizio facevo fatica, adesso sono un po’ tranquilla, so che a insultare o screditare i personaggi noti è una minoranza degli utenti. Viene da chiedersi perché gli altri non scri vono: credo che la risposta sia perché sono più intelligenti e hanno meglio da fare”.