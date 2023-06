Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati: lui 'costretto' all'ammissione, ecco cos'è successo

Il rocker 24enne e l’influencer e scrittrice 27enne erano una coppia dal 2017

Il frontman della band ufficializza che è finita da qualche giorno

Damiano David dei Maneskin ufficializza. Lui e Giorgia Soleri, vicini dal 2014, coppia dal 2017, si sono lasciati. Il rocker 24enne è costretto all’'ammissione’ dell’addio dopo i tanti gossip perché sorpreso a baciare un’altra ragazza in un locale. L’artista romano è stato anche filmato nel momento d’intimità con la sconosciuta, il video è subito diventato virale sul web e si è sollevato un vespaio.

Damiano nelle sue IG Stories pubblica un post in cui scrive: “Sono molto dispiaciuto che sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

I due si conoscevano dal 2014 e stavano insieme dal 2017

Il frontman della famosa band poi aggiunge: “Spero che questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”. Non aggiunge altro. Al momento non arrivano repliche da parte dell’ex 27enne impegnata nel lancio della sua attività: ha debuttato da imprenditrice con una sua linea di make-up, Neonude.

Damiano è stato pizzicato con la ragazza in un locale ieri, 7 giugno, durante una serata trascorsa con gli amici. Non si sa nulla della donna che lo bacia appassionatamente. Alcuni dicono che potrebbe essere Martina Taglienti, una delle migliori amiche della bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, legata a tutto il resto del gruppo musicale da profonda conoscenza. Al momento, però, non ci sono conferme.