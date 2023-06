L’attrice 59enne si scopre un pochino sull’addio al 60enne da cui ha avuto un figlio, Rocco, 24 anni

La rottura definitiva è arrivata a ottobre 2022, dopo 25 anni insieme

Francesca Neri parla per la prima volta della separazione da Claudio Amendola. L’addio tra i due è arrivato a ottobre del 2022, dopo ben 25 anni insieme e un figlio, Rocco, che ora ha 24 anni. L’attrice 59enne non ha mai voluto entrare nei particolari riguardanti il ‘crack’ col 60enne. A I Lunatici, però, in diretta coi conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio du Radio2, si lascia andare un po’ e alla fine ammette: “Vivo finalmente nella verità e nella libertà”.

''Vivo finalmente nella verità e nella libertà'': Francesca Neri parla della separazione da Claudio Amendola

Incalzata sul divorzio, la Neri spiega: “Io non ne ho mai parlato, non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere”.

Francesca, immediatamente, aggiunge: “Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne”. Alla fine, seppur restia, si scopre un pochino e sottolinea: “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l'unica cosa che vi posso dire”. Il riferimento alla “verità” lascia pensare: la sua unione col romano non era forse limpida? C’era qualcosa di non detto? Bugie…?

L’attrice 59enne si scopre un pochino sull’addio al 60enne da cui ha avuto un figlio, Rocco, 24 anni

L’artista parla anche della sua malattia, la cistite interstiziale: "Sto bene, oggi siamo qui e parliamo, questo è importante. Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere”. La Neri ha voglia di tornare a recitare davanti a una cinepresa: “Se ho voglia di tornare sul set? Adesso sì. Sento lo stimolo a rimettermi in gioco”.