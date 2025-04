''Non riesco a stare dietro la telecamera, mi deprimo'': Rocco Siffredi annuncia il ritorno ai film a luci rosse?

A 61 anni il divo dell’hard sembra intenzionato a riprendere a fare film come attore

Da quattro anni aveva smesso per concentrarsi solo sulla regia

Questo lo ha però portato a stare male e a ‘deprimersi’, da qui sembra l’ennesima svolta

Rocco Siffredi è sembrato annunciare il ritorno sulle scene come attore a luci rosse.

Circa quattro anni fa aveva detto addio al set come protagonista, per concentrarsi sulla regia, ma ora in un video condiviso su Instagram è apparso comunicare la volontà di riprendere.

Rocco Siffredi, 61 anni, ha ammesso di non riuscire a stare dietro la telecamera

Nella clip ha esordito: “Ciao ragazzi come sapete quando ho qualcosa da comunicare di molto importante voi siete sempre i primi a saperlo, i miei fan veri”.

Quindi ha ripercorso gli ultimi decenni a “intermittenza” nel mondo dell’hard: “Vi ricordate quando a 40 anni ho deciso di smettere di fare l’attore per la prima volta e poi non ci sono riuscito per colpa delle dipendenze? Sono tornato e ho ricominciato a fare l’attore”.

“Di nuovo mi è successo a 50 anni, stessa roba. Non ce la faccio e poi ricomincio”, ha sottolineato.

L'attore hard più famoso d'Italia non ha chiarito se il suo programma è tornare a fare film come protagonista, ma tutto lascia pensare questo

“A 57 anni ho fatto l’ultima mia scena, adesso ne ho 61 e non vi nascondo che ho un disagio, ci penso spesso, è come se non riuscissi ad accettare il fatto di stare dietro la telecamera”, ha proseguito.

“Non ci riesco, c’è qualcosa che mi fa vivere male, ci sto male, mi ci deprimo, vado a correre, faccio sport, di tutto di più, niente… Non riesco proprio”, ha concluso.

Il video sembra interrompersi per un motivo tecnico. Ma la Story successiva mostra Rocco in versione supereroe mascherato con la scritta: “Si ricomincia più duri che mai!”.

Insomma, sembra che una ancora una volta il divo delle luci rosse non abbia resistito a riprendere l’attività che lo ha reso famoso in tutto il mondo.