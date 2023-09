Diletta Leotta festeggia il primo compleanno da mamma con una super festa esclusiva tra i grattacieli di Milano: foto

Per la 32enne un party col menù gourmet di Alessandro Borghese e ospiti vip: c’è anche Michelle Hunziker

Accanto alla conduttrice siciliana il compagno Loris Karius e la figlia Aria

Non ha potuto celebrare il grande giorno il 16 agosto, causa parto: ha dato alla luce la sua prima figlia Aria, per la felicità del compagno, il calciatore tedesco 30enne Loris Karius. Diletta Leotta, però, non ha voluto rinunciare a dedicarsi un grande evento, anche se in ritardo. La siciliana festeggia il primo compleanno da mamma con una super festa esclusiva tra i grattacieli di Milano. La 32enne si regala un party con menù gourmet firmato da Alessandro Borghese, la musica di Baby K e tanti ospiti vip in cui dà pure il benvenuto alla bambina.

Diletta Leotta festeggia il primo compleanno da mamma con una super festa esclusiva tra i grattacieli di Milano

E’ una festa in cui, oltre a spegnere le candeline sulla torta, Diletta presenta Loris e soprattutto Aria, a tutti. C’è la mamma Ofelia, come sempre, al suo fianco. Alla consolle la musica di Matteo Lotti fa danzare tutti. Seduti nella lunga tavolata all’aperto ci sono anche Francesca Muggeri, Roberta Sinopoli, Elena Barolo, Daniele Battaglia, Fabio Rovazzi. Arriva pure Michelle Hunziker. Non bucano l’appuntamento Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Silvia Slitti, che ha organizzato il party, è lì accanto alla conduttrice Dazn.

E' un party in cui si dà anche il benvenuto ad Aria

La 32enne con la figlia, nata il 16 agosto, tra le braccia

Diletta sceglie un minidress black e gioisce accanto a Karius. Poi si fa vedere con la piccola in braccio. “E’ il primo compleanno in tre”, sottolinea sul social, dove posta foto e video della festa. Si brinda e si canta, moltissimo, tra dettagli dorati e un allestimento estremamente chic.

Diletta con i suoi ospiti, tra i quali Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi

In tanti fanno il karaoke, persino Borghese, che tutti applaudono per il gustoso menù scelto per la festeggiata. La Leotta sorride e lo ringrazia. Anche lei si cimenta col canto, al punto che il collega di radio battaglia la soprannomina “Lady Gaca”.

Alla festa arrivano anche Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

A tarda sera si danza in ciabatte: sono molti le ospiti che si cambiano le scarpe per stare più comode: Diletta fa da apripista. Poi si spegnono le candeline. E’ una festa davvero speciale e unica, con Aria arrivata nella sua famiglia, portando gioia e un progetto di vita diverso, ma bellissimo e appagante.